Апеляція ВАКС залишила без змін тюремний вирок судді Надії Спиридоновій за хабар у земельній справі

Суддя отримала 4000 доларів хабаря за ухвалення позитивного рішення у справі про зміну цільового статусу земельної ділянки.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок, яким суддю Господарського суду Сумської області Надію Спиридонову засудили до 6 років позбавлення волі, повідомляє Центр протидії корупції.

Її визнали винуватою в одержанні 4000 доларів неправомірної вигоди.

Крім 6 років позбавлення волі, у Спиридонової конфіскували половину майна та заборонили обіймати певні посади строком на три роки.

Ця ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців.

За даними НАБУ і САП, у червні 2019 року суддя висловила прохання надати хабар за ухвалення позитивного рішення у справі про зміну цільового статусу земельної ділянки.

Згодом суддя отримала наперед обумовлену суму від посередника, який представляв інтереси позивача. Того ж дня відбулося судове засідання, на якому вона винесла «потрібне» рішення.