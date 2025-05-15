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Апеляція ВАКС залишила без змін тюремний вирок судді Надії Спиридоновій за хабар у земельній справі

Суддя отримала 4000 доларів хабаря за ухвалення позитивного рішення у справі про зміну цільового статусу земельної ділянки.

Апеляція ВАКС залишила без змін тюремний вирок судді Надії Спиридоновій за хабар у земельній справі
Фото: Центр протидії корупції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок, яким суддю Господарського суду Сумської області Надію Спиридонову засудили до 6 років позбавлення волі, повідомляє Центр протидії корупції. 

Її визнали винуватою в одержанні 4000 доларів неправомірної вигоди.

Крім 6 років позбавлення волі, у Спиридонової конфіскували половину майна та заборонили обіймати певні посади строком на три роки.

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Ця ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців. 

За даними НАБУ і САП, у червні 2019 року суддя висловила прохання надати хабар за ухвалення позитивного рішення у справі про зміну цільового статусу земельної ділянки.

Згодом суддя отримала наперед обумовлену суму від посередника, який представляв інтереси позивача. Того ж дня відбулося судове засідання, на якому вона винесла «потрібне» рішення. 
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