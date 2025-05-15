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CNN: Росія накопичує сили для нового наступу в Україні

Джерела видання повідомляють, що ймовірний наступ росіян зосереджений на завоюванні більшої території на сході України.

CNN: Росія накопичує сили для нового наступу в Україні
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Поки українські та російські чиновники готуються до потенційної зустрічі в Туреччині, Росія накопичує сили на передовій для можливого нового наступу, спрямованого на захоплення більшої частини української території, повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників, обізнані з останніми оцінками США.

Російські командири «прагнуть створити великі сили», сказав один американський чиновник, додавши, що ймовірний наступ зосереджений на завоюванні більшої території на сході України.

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«Путін спробує захопити будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва», – сказав інший американський чиновник. «Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть».

Видання зазначає, що підготовка наступу відбувається в той час, коли Україна потерпає від великої нестачі людських ресурсів на полі бою. Оцінки США показують, що саме українські безпілотники та ефективність їхніх мінних полів стримують Росію, попри її значну перевагу в людських ресурсах, як на сході України, так і в Курській області Росії, де українські війська все ще утримують плацдарм.

Втім Росія стикається з власними труднощами у накопиченні бажаних сил. Зокрема, як повідомив один із чиновників, немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити кількість власних військ в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у боях. 

CNN зауважує, що дані розвідки вже кілька тижнів свідчать, що Росія переміщує значну кількість військ та техніки на позиції лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
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