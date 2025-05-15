Головне за ніч та ранок четверга, 15 травня: атака дронів на Київщину, майже 170 боєзіткнень, зустріч в Стамбулі

Нічна повітряна атака, 168 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, презентація морських дронів MAGURA.

Сьогодні, 15 травня, Україна і Росія мали провести перемовини у Туреччині. Це – перші очні двосторонні контакти з весни 2022 року.

Що передувало зустрічі – в нашій публікації Стамбул-2: чи вдасться домовитися про мирну угоду цього разу?

Що відбувається сьогодні в Туреччині і довкола перемовин – тут.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 168 атак, з них майже половину (74) – на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

Сили оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки; 4 артилерійських засоби; одну РЛС та 9 інших важливих об’єктів противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1220 окупантів, 8 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2 РСЗВ та засіб ППО. Російська армія від початку вторгнення втратила вже близько 970 590.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Цієї ночі захисники збили 62 ворожі БпЛА, ще 29 локаційно знешкодили. Загалом ворог використав 110 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів, повідомили в Повітряних силах.

Запуск відбувся з російських напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська області.

Уночі ворог масовано атакував Київщину дронами.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", – зазначили у ОВА.

У Вишгородському районі внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані.

У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони представило лінійку морських дронів MAGURA, здатних знищувати ворожі кораблі та повітряні цілі.

Мова про моделі V5 та V7, передає кореспондентка LB.ua. Разом з ними представили модель W6P — багатофункціональну платформу для розвідки і патрулювання. Усі вони мають різні характеристики, але стійкі до РЕБу.

За підрахунками ГУР, морські дрони MAGURA знищили вже 21 ворожу ціль.

Подробиці та світлини – в нашому репортажі.

Нідерландське видання NOS з посиланням на власні джерела стверджує, що Сполучені Штати не хочуть, щоб на саміті НАТО у червні, який прийматиме Гаага, був присутній Президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави був почесним гостем на попередніх зустрічах лідерів Альянсу, проте в адміністрації Дональда Трампа прагнуть перервати цю практику. Однією з причин називають складні стосунки між республіканцем та українським Президентом.

У Нідерландах відсутність запрошення для Зеленського кулуарно називають "дипломатичною катастрофою, яку не зможе виправдати жоден речник". Проте не поспішають з висновками, адже до саміту залишилося ще шість тижнів, за які може щось змінитися.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!