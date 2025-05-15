Головне управління розвідки Міністерства оборони представило лінійку морських дронів MAGURA, що здатні знищувати ворожі кораблі та повітряні цілі. Мова про моделі V5 та V7, передає кореспондентка LB.ua. Разом з ними представили модель W6P — багатофункціональну платформу для розвідки і патрулювання. Усі вони мають різні характеристики, але стійкі до РЕБу.

За підрахунками ГУР, морські дрони MAGURA знищили вже 21 ворожу ціль:

16 з яких — кораблі Чорноморського флоту (серед них ракетний корабель "Ивановец", патрульний "Сергей Котов", великий десантний корабель "Цезарь Куников" та фрегат "Адмирал Макаров"),

три — гелікоптери

два — винищувачі.

Ці втрати ворога оцінюють у близько півмільярда доларів.

Ураження здійснила команда бійців спецпідрозділу Group 13.

Відомо, що по ворожих гелікоптерах Ми-8 відпрацювали дрони моделі V5, озброєні ракетами Р-73. Це сталося у грудні минулого року біля окупованого Криму. Свою авіацію росіяни застосовують для знищення морських дронів, які того дня вийшли на полювання саме проти них.

Фото: Макс Требухов V5 модель дрону

Два ворожі Су-30 були збиті дронами V7, озброєними американськими ракетами AIM-9 Sidewinder. Це сталося 2 травня 2025 року за 50 км від узбережжя Новоросійська.

V7 на півтора метра довший за свого попередника V5 і може нести удвічі більше корисного навантаження, а до його задач додаються доставка вантажів та протипожежні заходи.

Фото: Макс Требухов Презентація дрону V7

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов V5 попереду і V7 позаду

Фото: Макс Требухов

А це модель W6P. Її довжина 6,2 метра, вона здатна перевозити вантаж вагою до 400 кг. І як і моделі вище керується через пульт дистанційного керування з зашифрованим каналом зв'язку і через супутниковий зв'язок. Цей дрон, на відміну від вищезгаданих, не здатен вражати ворожі цілі.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Ворожа авіація є значним викликом для операторів морських дронів, перешкоджаючи їм роботу по російських кораблях - дрони виявляли ще з повітря і знешкоджували не даючи їм наблизитись до суден.

Втім, можливість “прикривати” групи морських дронів ракетами змінює цю ситуацію. Водночас, йдеться не лише про розміщення ракет на дронах, а й про реактивні систем залпового вогню.

“На сьогодні можемо казати, що Головне управління розвідки і Group 13 витіснили Чорноморський флот до пункту їхнього базування”, — зазначив командир спецпідрозділу із позивним “Тринадцятий”.

Фото: Макс Требухов Тринадцятий з командою

За його словами, Україна нині контролює 90+% української акваторії Чорного моря.

Що стосується формування ворогом полків безпілотних систем у Чорному морі — “на сьогодні ми не можемо сказати що в них є якісь суттєві успіхи”.

На честь морських дронів MAGURA Укрпошта презентувала нову марку. Погашення марки здійснили директор Укрпошти Ігор Смілянський, спільно з керівником ГУР Кирилом Будановим.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

У Головному управлінні розвідки Міноборони переконані, що морські дрони - це сучасний флот 21 століття, що змінює доктрину Військово-морських сил.

Зазначимо, росіяни у 2023 році теж презентували моделі своїх морських дронів, втім, відтоді новин про їхню роботу не було.