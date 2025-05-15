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У Дніпропетровській області росіяни понівечили будинок культури та дитсадок

Постраждали також будинки, авто та магазини.

У Дніпропетровській області росіяни понівечили будинок культури та дитсадок
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби росіян  атакували Дніпропетровщину. Там понівечений будинок культури, дитсадок, будинки, авто та магазини.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Ввечері з РСЗВ російська армія обстріляла Межівську громаду Синельниківського району. Вночі поцілила по ній безпілотником. 

Частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто.

По Нікопольщині ввечері та вранці ворог бив БпЛА та артилерією. Тероризував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівка і дитсадок.
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