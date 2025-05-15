У Дніпропетровській області росіяни понівечили будинок культури та дитсадок

Упродовж доби росіян атакували Дніпропетровщину. Там понівечений будинок культури, дитсадок, будинки, авто та магазини.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Ввечері з РСЗВ російська армія обстріляла Межівську громаду Синельниківського району. Вночі поцілила по ній безпілотником.
Частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто.
По Нікопольщині ввечері та вранці ворог бив БпЛА та артилерією. Тероризував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівка і дитсадок.
- У Синельниківському районі Дніпропетровщини завершили примусову евакуацію родин з неповнолітніми дітьми.