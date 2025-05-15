У Дніпропетровській області росіяни понівечили будинок культури та дитсадок

Постраждали також будинки, авто та магазини.

Упродовж доби росіян атакували Дніпропетровщину. Там понівечений будинок культури, дитсадок, будинки, авто та магазини.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Ввечері з РСЗВ російська армія обстріляла Межівську громаду Синельниківського району. Вночі поцілила по ній безпілотником.

Частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто.

По Нікопольщині ввечері та вранці ворог бив БпЛА та артилерією. Тероризував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівка і дитсадок.