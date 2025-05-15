23 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ воює нині на Новопавлівському напрямі. Розвідку на відстані до 50 кілометрів воїни батальйону безпілотних систем ведуть за допомогою FlyEye . Цей БпЛА – наші цілодобові очі, які наводять «арту» і моніторять рух ворога. А ще він – головний біль для російської ППО.

Фото: Оксана Чорна FlyEye – польський БпЛА типу «летюче крило»

Повномасштабна війна в Україні відома чи не найбільш протистоянням дронів. Вони всюдисущі, несуть вибіркову смерть ворогам через скиди і масштабну – через домінування у розвідці.

Бренд «Мавік» став зіркою ЗМІ першого року «повномасштабки», але чи чули ви й про інші летючі розвідники? Вони не так «розкручені», виглядають інакше, але ефективно працюють на нашу користь у протистоянні.

Розповімо про чудову польську розробку FlyEye (англ. «летюче око»). Це БпЛА типу «летюче крило», який стоїть на озброєнні у 23 ОМБр.

Загалом FlyEye – перший безпілотний авіаційний комплекс, взятий на озброєння ЗСУ (у 2017 році). Цей безпілотник відповідає стандартам НАТО, його використовують армії Польщі, Норвегії та України.

FlyEye розробили інженери польської компанії Flytronic (яка належить компанії WB Electronics). Вперше поляки представили дрон у 2010 році. FlyEye державні структури України використовують із 2015 року.

У 23 бригаді авіаційний комплекс FlyEye стоїть на озброєнні у батальйону безпілотних систем, з-поміж інших систем. Розвідник-невидимка передає зображення у реальному часі. Наші воїни ведуть ним розвідку, шукають вогневі позиції ворога, спостерігають за полем бою, коригують вогонь артилерії, використовують як ретранслятор.

Фото: Оксана Чорна В Україні державні структури використовують FlyEye із 2015 року

Сильними сторонами польського безпілотника експерти називають захищений цифровий радіоканал; планерний політ (двигун працює тільки 25% часу); можливість роботи під впливом РЕБ і в умовах шквальної погоди. Воїни хвалять комплекс за мобільність, швидкість, непомітність і вбивчу ефективність.

Експерти стверджують, що застосування цього дрона в артилерії збільшує її точність у 4–5 разів. Тобто FlyEye суттєво економить 23 бригаді снаряди.

Наші військові цінують апарат за те, що він компактний (довжина – 1,8 м), легкий (злітна маса – 12 кг) та запускається з рук. Пускових установок або пневматичних катапульт для нього не потрібно. Запуск FlyEye можна здійснити майже з будь-якого місця. FlyEye розгортають за хвилини навіть під обстрілами під час бою. Примчав на авто – зібрав – запустив – перемістився.

Фото: Оксана Чорна FlyEye – мобільний, швидкий, непомітний і вбивчо ефективний

Оператори здатні підготувати БпЛА до зльоту і скласти після посадки менше ніж за десять хвилин. Увесь комплекс можна транспортувати у двох похідних рюкзаках. Екіпаж FlyEye бере на лінію зіткнення наземну станцію управління, станцію аналізу даних, антену та сам безпілотник.

Дальність польоту FlyEye від точки старту – до 50 км. Тобто він залітає глибоко в тил ворога й до трьох годин веде там спостереження.

Диво-апарат обладнаний автономним режимом польоту, GPS-навігацією, автоматичним поверненням на базу, навіть у разі втрати сигналу. У дрона є сучасна оптика з тепловізором, тобто наші воїни виявляють техніку і живу силу цілодобово.

Фото: Оксана Чорна Дальність польоту FlyEye становить до 50 км

FlyEye 3.0 (модифікація 2021 року) є унікальним тим, що він є глайдером. Це означає, що літачок використовує двигун лише для набору висоти. Подальший політ триває завдяки великій площі крил та аеродинамічній підйомній силі. Коли БПЛА знижується нижче за задану висоту, його двигун включається на десять-двадцять секунд, щоб знову вийти на неї. Завдяки цій функції дрон є витривалим і економить заряд батареї, наголошують експерти.

Фото: Оксана Чорна FlyEye використовує двигун лише для набору висоти

Чому він «невидимка»? FlyEye літає надзвичайно тихо, адже безпілотник більшість часу планує і має електричний двигун. Влітку, у розпал спеки, досвідчені екіпажі слідкують за тим, аби БпЛА планував у термальних потоках, щоб економити батарею. Тому наші розвідники й називають цей дрон «літаком-невидимкою».

Аби FlyEye важко було виявити радарам та системам РЕБ, дрон виготовляють із композитних матеріалів. Тому він має мінімальну теплову сигнатуру (силует, який здатен «вхопити» ворожий тепловізор).

Фото: Оксана Чорна FlyEye важко виявити радаром та системами РЕБ

Розмах крил літачка – 3,6 м. Ці безпілотники можуть розвивати швидкість від 60 до 120 км/год. Висота польоту – до 3,5 кілометра (тобто збити його – нелегке завдання для ворожого ППО), триває політ FlyEye до 2,5 години.

Фото: Оксана Чорна При втраті зв’язку з наземною станцією FlyEye автоматично повертається на задану точку

Якщо ворог застосовує засоби РЕБ, безпілотник переходить в режим радіомовчання й виконує завдання за заздалегідь запрограмованим маршрутом. При втраті зв’язку з наземною станцією FlyEye автоматично повертається на задану точку чи місце старту.

Оператори керують польотом вручну через пост управління, це у випадку польоту FlyEye на дальність до 30 км. Є і другий варіант – автоматичний політ за заздалегідь запрограмованим маршрутом, з можливістю налаштування його вручну під час польоту.

Робота операторів батальйону безпілотних систем 23 ОМБр полягає в тому, що вони ретельно планують маршрути, уникають ворожих засобів РЕБ і зенітних систем. Пілоти бригади констатують, що обходять навіть найпотужнішу ППО окупантів. В рамках командної роботи вони передають дані, зокрема, для коригування «арти». Так 23 бригада цілодобово «очима», тобто FlyEye, виявляє цілі, і «вогнем», артилерією, їх знищує.

Фото: Оксана Чорна Оператори керують польотом вручну через пост управління або вмикають автоматичний політ за заданим маршрутом

Камерою безпілотника оператори керують або повністю вручну з пульта управління (на відстані до 30 км), або вона працює автономно, згідно підготовленої програми. Лишається можливість ручного регулювання під час польоту.

Денна камера та тепловізор дають можливість FlyEye працювати в будь-яку пору доби, а ще в умовах обмеженої видимості. Тепловізор дозволяє зручно коригувати артилерійський вогонь, адже чітко видно місця розриву боєприпасів. Лазерний далекомір допомагає визначити точну відстань до кожного об’єкта.

Фото: Оксана Чорна Лазерний далекомір FlyEye допомагає визначити точнувідстань до кожного об’єкта

Найважливіші дані FlyEye передає вночі: його тепловізійні камери показують пересування техніки, склади боєприпасів і замасковані позиції, які важко виявити вдень.

При денному світлі безпілотник збирає дивовижно чіткі зображення місцевості та техніки, тому командири після отримання даних прицільно координують удари. У безпілотника є автоматизована система керування вогнем TOPAZ. Завдяки ній час між виявленням цілі і початком виконання вогневого завдання займає до однієї хвилини.

Безпілотник використовує цифрові канали передачі даних, які відтворюють зображення з високою роздільною здатністю. Тобто наші воїни не просто ідентифікують вид військової техніки, а й визначають її модифікацію. Аналітики 23 ОБМр за зображеннями з FlyEye ідентифікують об’єкти на відстані 5-7 км. І це в будь-який час доби та в погану погоду також.

Фото: Оксана Чорна Тепловізійні камери FlyEye показують пересування техніки, склади боєприпасів і замасковані позиції, які важко виявити вдень

Як безпілотник повертається з завдання? Інженери передбачили посадку FlyEye в два етапи. Розвідувальна апаратура розміщена в центрі фюзеляжа. Безпосередньо перед приземленням, в декількох метрах над землею, підкорпусна частина планера з оглядовою головкою відділяється і м’яко приземляється на парашуті. Друга частина безпілотника сідає в іншому місці, визначеному оператором.

Якщо зв’язок втрачений, FlyEye автоматично повертається до місця останнього успішного з’єднання з оператором або автоматично приземляється у заздалегідь визначеній точці.

Фото: Оксана Чорна Посадка FlyEye відбувається в два етапи

Коли бачиш роботу операторів FlyEye в різний час доби, розумієш, наскільки вона різниться. Вночі це пошук спалахів теплових слідів серед темряви. Вдень воїни 23 ОБМр уважно прочісують кожен метр землі у пошуках замаскованих пасток і переміщень ворога.

Фото: Оксана Чорна Робота операторів FlyEye різниться залежно від часу доби

Це справжнє полювання наших бійців за окупантами. Якщо екіпаж FlyEye полює – десь у тилу ворога неодмінно стає гаряче.

Фото: Оксана Чорна Пілоти працюють і вдень, і вночі

Вдень і вночі малопомітна для ворогів диво-машина стартує з рук операторів нашої бригади і надсилає українським воїнам надважливі дані. Із кожним пострілом артилерії, наведеним «летючим оком», ми наближаємо перемогу.

Фото: Оксана Чорна Воїни 23 ОБМр уважно прочісують кожен метр землі