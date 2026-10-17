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Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини

Угорський прем’єр вважає, що Вашингтон має продовжити для Будапешта виняток із санкцій на російські енергоносії.

Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: Facebook/Péter Magyar﻿

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що угода президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про експорт дизельного пального має значення для Будапешта.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню "444" після саміту ЄС.

"Я вважаю, що американський президент укладає такі угоди, які вважає за потрібне. З іншого боку, ця угода все ж має певне значення з точки зору Угорщини", – сказав Мадяр.

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За його словами, Угорщина має виняток із санкцій щодо постачання російської нафти й газу до листопада. США щороку продовжують дію цього винятку.

"Якщо американський президент уклав угоду про експорт дизелю, то було б нелогічно не надати Угорщині цю пільгу принаймні ще на один рік", – зазначив угорський прем’єр.

Водночас Мадяр визнав, що з погляду України домовленість між Вашингтоном і Москвою є небажаною.

Він додав, що на саміті ЄС 16 жовтня угоду обговорювали в контексті зростання цін на енергоносії. Однак, на думку Мадяра, рішення американського президента щодо цієї домовленості не належить до питань, які має вирішувати саміт Євросоюзу.

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