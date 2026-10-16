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Макрон: Європа допоможе Україні з фінансовими потребами і розвідданими

Зокрема, ідеться про надання даних супутникової розвідки та систем раннього попередження. 

Макрон: Європа допоможе Україні з фінансовими потребами і розвідданими
президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники розглянуть запит Києва щодо виділення додаткових 70 млрд євро фінансової допомоги. 

Кошти допоможуть залучити союзники, передає France24.

«Ми, безумовно, розглянемо питання фінансування - того фінансування, яке буде надано країнами "Групи семи" (G7), нашими партнерами і, звичайно, європейцями», - сказав Макрон.

Він також повідомив про роботу Європи над посиленням обороноздатності України через надання даних супутникової розвідки та систем раннього попередження. 

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що лідери країн Євросоюзу звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати пропозицію щодо задоволення додаткових фінансових потреб України наступного року.

  • На засіданні Євроради Володимир Зеленський повідомив, що у 2027 році вартість війни зросте до 155 млрд євро, тож для України потреба у фінансовій допомозі сягне 70 млрд євро.
  • Він запропонував як одне з джерел допомоги використати заморожені російські активи.
  • Однак прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон згодом повідомив, що у ЄС не домовилися про використання заморожених російських активів на користь нашої держави.
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