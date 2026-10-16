Голова МЗС Німеччини закликав оцінювати різкі заяви Трампа через призму виборчої кампанії у США

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прокоментував останні висловлювання президента США Дональда Трампа щодо України.

На думку Вадефуля, ці заяви варто розглядати саме в контексті фінальної фази виборчої кампанії в Сполучених Штатах, передає Reuters.

Попри передвиборчу риторику, глава МЗС Німеччини закликав орієнтуватися на реальні дії Вашингтона. Він наголосив, що в основі політики США залишається подальша підтримка України разом із європейськими партнерами.

Також Вадефуль підкреслив, що будь-які поступки Путіну в нинішній ситуації стали б абсолютно хибним сигналом для агресора, а португальський міністр закордонних справ Паулу Ранжель відзначив спільне прагнення двох країн захищати мир та зберігати солідарність із нашою державою.