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Голова МЗС Німеччини закликав оцінювати різкі заяви Трампа через призму виборчої кампанії у США

Вадефуль пропонує орієнтуватися на реальні дії Вашингтона.

Голова МЗС Німеччини закликав оцінювати різкі заяви Трампа через призму виборчої кампанії у США
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прокоментував останні висловлювання президента США Дональда Трампа щодо України. 

На думку Вадефуля, ці заяви варто розглядати саме в контексті фінальної фази виборчої кампанії в Сполучених Штатах, передає Reuters.

Попри передвиборчу риторику, глава МЗС Німеччини закликав орієнтуватися на реальні дії Вашингтона. Він наголосив, що в основі політики США залишається подальша підтримка України разом із європейськими партнерами.

Також Вадефуль підкреслив, що будь-які поступки Путіну в нинішній ситуації стали б абсолютно хибним сигналом для агресора, а португальський міністр закордонних справ Паулу Ранжель відзначив спільне прагнення двох країн захищати мир та зберігати солідарність із нашою державою.

  • Цього місяця загострилися відносини між Україною і США. Спершу були заплановані перемовини української команди зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Однак переговори тривали лише один день. 
  • Під час перемовин команд Дональд Трамп несподівано заявив про угоду з Росією щодо купівлі партії дизпалива.
  • Після цього лідер США зробив заяву про необхідність для України провести президентські вибори. Цю тему раніше активно просувала Росія.
  • Згодом партнери не передали Україні дані про пуски балістичних ракет, про що офіційно заявив Зеленський. Також зафіксували обмеження в роботі Starlink.
  • Після масштабної російської атаки на українську енергетику Володимир Зеленський 15 жовтня оголосив, що тепер Україна відновить удари по російських НПЗ. Раніше американська сторона просила не атакувати ці заводи в межах «енергетичного перемир’я», яке Росія, звісно ж, порушила.
  • Зрештою, президент США зробив іншу заяву про те, що йому легше домовитися з російським диктатором, аніж із Зеленським. В інтерв'ю каналу Newsmax Трамп сказав, що не є «великим фанатом» Зеленського і розкритикував його за рішення відновити удари по російських НПЗ.
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