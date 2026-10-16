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Росія упродовж дня атакувала Україну 315 ударними дронами та 15 ракетами "Бандероль"

Сили ППО знешкодили 253 безпілотники та дев’ять ракет "Бандероль".

Росія упродовж дня атакувала Україну 315 ударними дронами та 15 ракетами "Бандероль"

Протягом дня 16 жовтня Росія атакувала Україну 315 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 78 реактивними, а також 15 ракетами S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, з 7:00 до 19:00 українська ППО збила 253 безпілотники, серед яких 49 реактивних, а також дев’ять засобів ураження S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Станом на 18:00 у повітряному просторі України перебували ще близько 35 ударних безпілотників.

Фото: Повітряні сили

Повітряні сили закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

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