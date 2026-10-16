Росія упродовж дня атакувала Україну 315 ударними дронами та 15 ракетами "Бандероль"

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Протягом дня 16 жовтня Росія атакувала Україну 315 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 78 реактивними, а також 15 ракетами S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, з 7:00 до 19:00 українська ППО збила 253 безпілотники, серед яких 49 реактивних, а також дев’ять засобів ураження S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Станом на 18:00 у повітряному просторі України перебували ще близько 35 ударних безпілотників.

Фото: Повітряні сили

Повітряні сили закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.