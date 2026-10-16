Росія упродовж дня атакувала Україну 315 ударними дронами та 15 ракетами "Бандероль"

Протягом дня 16 жовтня Росія атакувала Україну 315 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 78 реактивними, а також 15 ракетами S-8000 "Бандероль/Дань-Т".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За попередніми даними, з 7:00 до 19:00 українська ППО збила 253 безпілотники, серед яких 49 реактивних, а також дев’ять засобів ураження S-8000 "Бандероль/Дань-Т".
Станом на 18:00 у повітряному просторі України перебували ще близько 35 ударних безпілотників.
Повітряні сили закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.
- Від ранку 16 жовтня росіяни продовжують атакувати енергетичні об’єкти України безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у Києві, Київській, Харківській, Рівненській, Волинській та Одеській областях.