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У Росії після атаки дронів палає найбільший завод з переробки нафтогазоконденсатної суміші

Сургутський ЗСК у Ханти-Мансійському окрузі знаходиться близько за  за 2400 км від кордону України.

У Росії після атаки дронів палає найбільший завод з переробки нафтогазоконденсатної суміші
Фото: Supernova_plus

Сили Оборони завдали удару по найбільшому заводу з переробки нафтогазоконденсатної суміші "Сургутському ЗСК" у Ханти-Мансійському окрузі, приблизно за 2400 км від кордону України.

Про це пише Телеграм-паблік "Exilenova+", а також пожежу підтвердив губернатор регіону Руслан Кухарук.

Як пише "Exilenova+",  Сургутський ЗСК у Ханти-Мансійському окрузі знаходиться приблизно за 2400 км від кордону України. Підприємство "Газпрому" переробляє газовий конденсат, виробляє моторне й авіаційне паливо. Проєктна потужність – 12 млн тонн сировини на рік.

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Український моніторинговий канал Supernova+, що Сургутський завод зі стабілізації конденсату імені Черномирдіна (Сургутський ЗСК) є найбільшим в Росії підприємством з переробки нафтогазоконденсатної суміші, яке належить компанії "Газпром переробка".

Ханти-Мансійський автономний округ є одним із важливих центрів видобутку нафти й газу в Росії.

Вранці 16 жовтня в регіоні оголошували режим безпілотної небезпеки, зокрема, за повідомленнями, у місті Когалим на північ від Сургута.

  • Тим часом у Москві ввечері 15 жовтня та в ніч проти 16 жовтня через масштабну атаку українських безпілотників закривали всі чотири аеропорти. Понад сотню рейсів скасували або затримали.
  • За даними Flightradar24, протягом кількох годин цивільні літаки фактично не літали над західними регіонами Росії. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про майже 100 безпілотників, збитих на підльоті до російської столиці.
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