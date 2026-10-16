Ці ракети критично важливі для захисту життів та енергетики.

В Україні зберігається дефіцит ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot. Ракети PAC-2 і PAC-3 європейські партнери купують в США власним коштом, аби передати Україні.

Зараз більшість ракет, які виготовляють, віддають на Близький Схід. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Брюсселі.

«Ми не є пріоритетом номер один стосовно виділення PAC-2 і PAC-3», – сказав він.

Однак Україна вдячна США, які їх продають, і європейцям, які фінансують закупівлі для України.

«Ми отримуємо їх не тільки від Сполучених Штатів. Ми працюємо з Європою і з іншими країнами в світі», – сказав президент, додавши, що ракети збирають у різних країнах по дві-п'ять-десять ракет.

Президент передав партнерам у Європі усі дані про потреби ракет. Він сказав, що в Європі достатньо ракет, аби Україна пройшла зиму, але невідомо, скільки вони зможуть надати.