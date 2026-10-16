Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: дефіцит ракет Patriot зберігається. Україна не є пріоритетом – більшість віддають на Близький Схід

Ці ракети критично важливі для захисту життів та енергетики. 

Зеленський: дефіцит ракет Patriot зберігається. Україна не є пріоритетом – більшість віддають на Близький Схід
Пуск ракети MIM-104 Patriot.
Фото: Twitter / Мартін Єгер

В Україні зберігається дефіцит ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot. Ракети PAC-2 і PAC-3 європейські партнери купують в США власним коштом, аби передати Україні.

Зараз більшість ракет, які виготовляють, віддають на Близький Схід. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Брюсселі.

«Ми не є пріоритетом номер один стосовно виділення PAC-2 і PAC-3», – сказав він.

Однак Україна вдячна США, які їх продають, і європейцям, які фінансують закупівлі для України. 

«Ми отримуємо їх не тільки від Сполучених Штатів. Ми працюємо з Європою і з іншими країнами в світі», – сказав президент, додавши, що ракети збирають у різних країнах по дві-п'ять-десять ракет.

Президент передав партнерам у Європі усі дані про потреби ракет. Він сказав, що в Європі достатньо ракет, аби Україна пройшла зиму, але невідомо, скільки вони зможуть надати.

  • Цього року через брак антибалістичних ракет було вже декілька атак, коли не вдалося збити жодну ракету. Україна намагається домовитися з партнерами про нові постачання, а також розвиває власний антибалістичний проєкт Freyja спільно з європейськими країнами. 
  • Раніше президент говорив, що за шість місяців нинішнього року постачання ракет для ППО впало утричі порівняно з попереднім роком. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies