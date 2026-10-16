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​Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну

Кандидатка в президенти Франції від ультраправих повторила, що країна не може фінансувати Україну в попередньому обсязі.

​Ле Пен заявила про готовність приїхати в Україну
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що Франція більше не має фінансових можливостей продовжувати допомогу Україні, яка, за її словами, коштувала країні до 6 млрд євро на рік.

Про це вона написала у соцмережі X.

Ле Пен наголосила, що особисто не має нічого проти президента України Володимира Зеленського.

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"Якщо він (Володимир Зеленський – Ред.) бажає, щоб ми обговорили це, я з радістю приїду в Україну, –зазначила Ле Пен.

Водночас політикиня знову заявила, що Франція більше не може дозволити собі фінансову допомогу Україні в попередніх обсягах.

"Ми більше не маємо фінансових можливостей надавати допомогу, яка досі коштувала нам до 6 млрд євро на рік", – зауважила лідерка ультраправих.

Контекст

Раніше Марін Ле Пен вже заявляла, що Франція більше не може фінансувати Україну через складну економічну ситуацію в країні. За її словами, друга за величиною економіка єврозони опинилася в "надзвичайно небезпечній ситуації" через високий бюджетний дефіцит і слабке економічне зростання.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю FT прокоментував обіцянку французької ультраправої політикині припинити фінансову допомогу Україні і зазначив, що Франція також зацікавлена в підтримці Києва. 

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