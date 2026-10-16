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Загальний вигляд залізничних колій євротунелю під Ла-Маншем у французькому Кокелі

Поблизу в’їзду до євротунелю на півночі Франції мікроавтобус зіткнувся зі потягом, що стояв, пише DW.

Як повідомила влада, внаслідок інциденту постраждали водій та 18 пасажирів.

За словами місцевого префекта, двоє людей, зокрема водій мікроавтобуса, отримали серйозні травми.

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Їх доправили до лікарні в Ліллі гелікоптером.

Водночас префект уточнив, що загрози життю нікого з постраждалих немає. Раніше надходила інформація про п’ятьох тяжкопоранених пасажирів.

Решту постраждалих доправили на лікування до найближчих медичних закладів.

У мікроавтобусі перебували водії вантажівок різних національностей, які готувалися до завантаження на потяг-шатл для перетину тунелю. Сервіс LeShuttle здійснює перевезення транспортних засобів разом із пасажирами через тунель.

Заступниця префекта департаменту Па-де-Кале Агата Кюрі повідомила, що розпочато розслідування для встановлення причин аварії. За її словами, такий інцидент на вантажній платформі Євротунелю трапився вперше.