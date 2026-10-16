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Біля в’їзду до євротунелю на півночі Франції бус зіткнувся зі потягом

Двоє людей, зокрема водій мікроавтобуса, отримали серйозні травми. 

Біля в’їзду до євротунелю на півночі Франції бус зіткнувся зі потягом
Загальний вигляд залізничних колій євротунелю під Ла-Маншем у французькому Кокелі
Фото: EPA/UPG

Поблизу в’їзду до євротунелю на півночі Франції мікроавтобус зіткнувся зі потягом, що стояв, пише DW.

Як повідомила влада, внаслідок інциденту постраждали водій та 18 пасажирів.

За словами місцевого префекта, двоє людей, зокрема водій мікроавтобуса, отримали серйозні травми. 

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Їх доправили до лікарні в Ліллі гелікоптером. 

Водночас префект уточнив, що загрози життю нікого з постраждалих немає. Раніше надходила інформація про п’ятьох тяжкопоранених пасажирів.

Решту постраждалих доправили на лікування до найближчих медичних закладів.

У мікроавтобусі перебували водії вантажівок різних національностей, які готувалися до завантаження на потяг-шатл для перетину тунелю. Сервіс LeShuttle здійснює перевезення транспортних засобів разом із пасажирами через тунель.

Заступниця префекта департаменту Па-де-Кале Агата Кюрі повідомила, що розпочато розслідування для встановлення причин аварії. За її словами, такий інцидент на вантажній платформі Євротунелю трапився вперше.

  • Євротунель, довжина якого становить 50 кілометрів, є найдовшою інфраструктурною спорудою такого типу у світі. З 1994 року він з’єднує Кокель на півночі Франції та Фолкстон в Англії. Тунель, яким управляє компанія Getlink, щодня пропускає кілька сотень поїздів.
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