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Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном

За словами президента, буквально під час зустрічі Росія нанесла удару по українській енергетиці в Луцьку.

Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили шляхи протидії російським обстрілам.

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

"Буквально під час нашої зустрічі Росія нанесла черговий підлий удар дроном по українській енергетиці в Луцьку. У місті є знеструмлення. На жаль, цими днями такий показовий і підлий російський терор відбувається фактично безперервно", - зазначив зеленський.

Він додав, що Росія демонстративно знехтувала пропозицією Трампа припинити вогонь по енергетиці і користується проблемами в роботі Starlink, щоб завдавати максимальних руйнувань. 

Вже цього місяця будуть нові пакети від Франції на посилення української авіації. Також президент заявив про прискорення роботи над європейською антибалістикою, FREYJA має запрацювати вже до кінця року. 

"Вдячний Емманюелю: всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція пообіцяла Україні, вже отримані. Важливо на рівні команд оперативно реалізувати це", - зазначив глава держави.

  • Майже дві третини розвідувальних даних Україна отримує від Європи, зокрема, Франції. Про це повідомив керівник французького МЗС Жан-Ноель Барро. На думку Барро, Кремль та його мережа ботів у соцмережах навмисно поширюють зневіру, намагаючись підірвати рішучість українців та європейських союзників.
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