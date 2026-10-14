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Зеленський: росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні

На зустрічі з Прем'єр-міністром Великобританії президент поінформував його про останні російські атаки.

Зеленський: росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні
Енді Бернем та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні. Обговорили зокрема російські атаки на Україну, що відбуваються останніми днями. 

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

"Детально поінформував Енді про російські атаки на наші міста, людей і критичну інфраструктуру. Весь день і ніч сьогодні хвилі атак дронами. Лише за ніч Росія запустила 124 дрони, ще 145 – протягом дня. І зараз у нашому небі ще понад 40 «шахедів». Під ударами енергетика, логістика, залізниця. Значну частину дронів вдалося збити, але є і влучання", - зазначив Зеленський.

 За його словами,  це одна з найбільших атак за масованістю і росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо від цього значною мірою залежить робота українських дронів-перехоплювачів.

 Зеленський повідомив про рішення про прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним дронам. 

  • Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента України Володимира Зеленського в незмінній підтримці та повідомив про прискорення постачання засобів протиповітряної оборони британського виробництва. 
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