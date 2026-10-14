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Віталій Кличко прозвітував у Верховній Раді про підготовку Києва до зими

Він звинуватив опонентів у політиканстві. 

Віталій Кличко прозвітував у Верховній Раді про підготовку Києва до зими
Віталій Кличко
Фото: скриншот

Росія продовжує атакувати єдину енергосистему України, що впливає і на Київ. У 2022 році ворог атакував столичні ТЕЦ 5 і 6 12 ракетами і дронами. В 2023 застосував їх сім, в 2024 – жодної. В 2025 році ворог атакував 19 засобами ураження, а цього року в столичну енергетику було вже майже 50 влучань. Сьогоднішня атака вразила декілька об'єктів у Києві і області, ушкодження достатньо серйозні. 

Увесь цей час фахівці відновлювати об'єкти. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Верховній Раді на запрошення депутатів. 

«Цього року готувалися під обстрілами ворога, та в умовах шоу, яке влада влаштувала за Планом стійкості, з брехливою кампанією, що Київ не працює, не робить, з блокування коштів, що заморозило чимало проєктів з енергостійкості та терміни їх реалізації не тільки в столиці – така ситуація в багатьох громадах...» – сказав він.

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Мер сказав, що опалювальний сезон ще не почався, а Київ уже звинувачують у його зриві. За словами міського голови, першочергові заходи енергостійкості завершені. 

Він заявив, що місто підготувало майже 700 потужних генераторів для об'єктів теплопостачання, 70 мобільних пересувних котелень. Є резервний водозабір, 103 генератори у Київводоканалу. Міські лікарні і школи забезпечені генераторами. 

До кінця року власні котельні матиме 21 лікарня, сказав мер. Він наголосив, що є нестача працівників, зупинка платежів і постійні атаки.

«Київ вистоїть», – заявив він, закликавши відкинути політиканство. 

  • Кличко зазначав, що Київ втратив усю власну генерацію, тому тепер повністю залежить від загальної енергосистеми. 
  • Міську владу критикують за недостатню підготовку до нових атак. Ексголова Агентства з відновлення Сухомлин відзначав, що місто вирішило ремонтувати ТЕЦ замість розбудови малих об'єктів для опалення. 
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