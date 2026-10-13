Наша держава отримала 162 голоси від держав-членів ООН.

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13 жовтня Генеральна Асамблея ООН обрала Україну до складу Ради з прав людини.

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН.

«Нам вдалося заручитися підтримкою 162 (!) держав! Це є справжній прорив, без жодного перебільшення! Це - справжній рекорд підтримки в ООН, над яким наша - невеличка, але професійна - дипломатична команда працювала понад рік», - ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці представництва.

Рада з прав людини є головною інституцією всієї системи ООН, яка забезпечує захист прав людини у світі, наголосили в представництві.