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ООН: у світі зросла кількість людей, які живуть у гострій бідності

У 2026 році ця цифра сягнула 1,2 мільярда осіб.

ООН: у світі зросла кількість людей, які живуть у гострій бідності
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В ООН фіксують стрімке збільшення кількості людей, які живуть у гострій бідності. У 2026 році ця цифра сягнула 1,2 мільярда осіб.

Про це йдеться у звіті, який опублікувала Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), передає "Українська правда".

Понад половина людей, які живуть у багатовимірній бідності, – діти (617 мільйонів осіб). Крім того, 83% мешкають у сільській місцевості.

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Глобальний індекс гострої бідності враховує не тільки доходи, а й те, як люди стикаються з бідністю в повсякденному житті. Людину вважають бідною, якщо вона позбавлена щонайменше третини з десяти зважених показників індексу. Вони охоплюють охорону здоров'я, освіту та рівень життя.

У звіті за 2026 рік дослідники проаналізували рівень бідності у 108 країнах, що розвиваються. У них проживають 78% населення світу.

Частково зростання зумовлене приростом населення. Оцінки індексу цього року оновили для 13 країн. У п'яти з них частка людей, які живуть у гострій бідності, суттєво зменшилася, зокрема в Єгипті, Непалі та Таджикистані.

В Анголі та Замбії частка населення, що живе в бідності, також знизилася, однак приріст населення випередив темпи скорочення бідності, тому загальна кількість людей у бідності все одно зросла.

У Нігерії зросли як рівень бідності, так і кількість людей, які живуть у таких умовах.

У 33 країнах частка населення, яке живе у гострій бідності, скоротилася вдвічі менш ніж за 15 років. Серед них – шість країн Африки на південь від Сахари. В Есватіні частка людей, які живуть у багатовимірній бідності, скоротилася з 38,7% до 8%.

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