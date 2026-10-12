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У Франції учень проніс до школи рушницю і поранив учителів

Зброю він тримав у футлярі від гітари.

У Франції учень проніс до школи рушницю і поранив учителів
Фото: x.com/Prefet86

12 жовтня на південному сході Франції учень місцевої школи поранив двох учителів із мисливської рушниці. Його вже затримала поліція.

Про це пише Reuters та France 24.

Стрілянина сталася в середній школі імені Жозефа Лаканаля в місті Обань, неподалік Марселя.

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Відомо, що підозрюваний проніс зброю у сумці, що була футляром для гітари. Це була довгоствольна мисливська рушниця.

Як повідомили в місцевій прокуратурі, 14-річний підліток здійснив щонайменше чотири постріли, зокрема в класі, де перебували вчителі та школярі. Унаслідок стрілянини отримали поранення 53-річний директор школи та 37-річний учитель, проте загрози їхньому життю немає.

«З поки що невідомих причин підозрюваний вистрілив у директора школи; внаслідок цього той отримав поранення дробом у стегна та поперек», — розповів префект департаменту Буш-дю-Рон Жак Вітковскі.

Потім він вистрілив у другого вчителя, влучивши йому дробом у стегно. Ще до приїзду поліції підлітка роззброїв один із працівників школи.

За даними слідства, раніше він не вчиняв правопорушень. 

Прокуратура Марселя відкрила провадження за фактом замаху на вбивство. Мотиви вчинку хлопця наразі невідомі.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив «повну солідарність і цілковиту підтримку» потерпілим директору й учителю, а також учням та батькам, які перебувають у стані шоку.

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