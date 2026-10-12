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Польща залучає понад 20 тис. поліцейських до охорони шкіл після серії нападів з ножами

З п’ятниці правоохоронці перевірили у країні 80 000 навчальних закладів і затримали 135 осіб.

Польща залучає понад 20 тис. поліцейських до охорони шкіл після серії нападів з ножами
Міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський
Фото: EPA/UPG

У Польщі розпочалася масштабна безпекова поліцейська операція у школах після трьох нещодавніх нападів із застосуванням холодної зброї. Унаслідок атак є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Марцин Кервінський заявив, що сьогодні до шкіл направлять понад 20 тисяч поліцейських.

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“Потрібен чіткий сигнал: жодних нападів на польських дітей і жодного скочування суспільного життя в анархію не буде допущено”, – сказав він в ефірі державного інформаційного каналу TVP Info.

З п’ятниці правоохоронці перевірили 80 000 навчальних закладів і затримали 135 осіб.

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Реакція уряду на події

Влада Польщі відкинула чутки про те, що напади пов’язані з онлайн-челенджем чи організованим угрупованням. Однак під час кризової наради в неділю прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що глорифікація насильства в окремих сегментах інтернету згубно впливає на молодь.

“Ми спостерігаємо зростання захоплення насильством як у Польщі, так і в усьому світі... ми є свідками тривожної тенденції поширення насильства”, – сказав він.

Туск додав, що важливими чинниками цього є контент, який пропагує нацистську ідеологію та “культ сили”, а також жорстокі комп’ютерні ігри.

  • Раніше поліція Польщі отримала інформацію про можливий замах на Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Наразі Варшава не повідомляє, хто може стояти за ймовірним замахом і наскільки конкретною є загроза для посадовців. 
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