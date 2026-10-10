Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
ГоловнаСвіт

У Польщі поліція повертає патрулі до шкіл через напади

Правоохоронці патрулюватимуть території навчальних закладів та прилеглі райони.

У Польщі поліція повертає патрулі до шкіл через напади
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

У Польщі з понеділка, 12 жовтня, поліцейські патрулі повернуться до шкіл по всій країні. Таке рішення ухвалили після низки нападів у навчальних закладах Мазовецького воєводства. 

Про це повідомили в Головному управлінні поліції Польщі, пише RMF24.

Поліцейські залишатимуться в навчальних закладах стільки, скільки буде потрібно. Правоохоронці патрулюватимуть території шкіл та прилеглі райони, спілкуватимуться з адміністрацією, працівниками й учнями.

За необхідності вони також перевірятимуть підозрілих осіб і рюкзаки школярів.

Контекст

За останні дні поліція перевірила близько 50 тисяч шкіл і затримала 76 осіб, підозрюваних у діях, що могли загрожувати безпеці. У п’ятницю за навчальними закладами та прилеглими територіями стежили 24 тисячі поліцейських за підтримки муніципальної варти.

За даними поліції, більшість затриманих були активними учасниками закритих груп у соціальних мережах і месенджерах, де публікували дописи про зброю або можливу підготовку нападів. У деяких затриманих виявили небезпечні предмети. Наразі правоохоронці збирають докази та розглядають кожен випадок окремо.

  • У середу в Остроленці 19-річний юнак напав із ножем на дев’ятьох людей. Наступного дня в Лещидолі-Новінах 15-річний підліток поранив трьох осіб, зокрема 37-річну працівницю школи, яка померла від отриманих травм.
  • Небезпечний інцидент стався також на території однієї зі шкіл на вулиці Металовій в Ольштині. Двоє учнів віком 17 і 19 років побилися, причому один із них мав при собі гострий предмет, схожий на мачете. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies