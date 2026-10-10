У Польщі поліція повертає патрулі до шкіл через напади

У Польщі з понеділка, 12 жовтня, поліцейські патрулі повернуться до шкіл по всій країні. Таке рішення ухвалили після низки нападів у навчальних закладах Мазовецького воєводства.

Про це повідомили в Головному управлінні поліції Польщі, пише RMF24.

Поліцейські залишатимуться в навчальних закладах стільки, скільки буде потрібно. Правоохоронці патрулюватимуть території шкіл та прилеглі райони, спілкуватимуться з адміністрацією, працівниками й учнями.

За необхідності вони також перевірятимуть підозрілих осіб і рюкзаки школярів.

Контекст

За останні дні поліція перевірила близько 50 тисяч шкіл і затримала 76 осіб, підозрюваних у діях, що могли загрожувати безпеці. У п’ятницю за навчальними закладами та прилеглими територіями стежили 24 тисячі поліцейських за підтримки муніципальної варти.

За даними поліції, більшість затриманих були активними учасниками закритих груп у соціальних мережах і месенджерах, де публікували дописи про зброю або можливу підготовку нападів. У деяких затриманих виявили небезпечні предмети. Наразі правоохоронці збирають докази та розглядають кожен випадок окремо.

Сьогодні, 10 жовтня, перед навчальним закладом на вулиці Мінській у Варшаві 21-річна жінка напала на трьох людей: двох 17-річних дівчат і 24-річну жінку.