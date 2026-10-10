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Австралія заявила, що не потребує російського пального після рішення Трампа щодо дизелю

Запасів бензину в Австралії вистачить на 43 дні, а дизельного пального - на 31 день.

Австралія заявила, що не потребує російського пального після рішення Трампа щодо дизелю

Австралія не має потреби купувати пальне в Росії та заявила, що заборона на такі закупівлі залишатиметься чинною, аби країна-агресорка не отримувала вигоди від вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

«Австралії не потрібне й не потрібне російське пальне. Ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї війни на Близькому Сході. Те, що роблять Сполучені Штати, – їхня справа, але ми не змінюватимемо свого підходу», – заявив у суботу міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен.

Боуен також повідомив, що запасів бензину в Австралії вистачить на 43 дні — це на два дні більше, ніж тиждень тому. Запасів дизельного пального вистачить на 31 день – на один день менше, ніж тижнем раніше.

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