LB.ua поговорив із ініціаторами проєкту, розібрався, що вони пропонують, за що документ критикує науково-експертне управління Ради і члени Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, і вислухали тих, хто вважає цю ініціативу несправедливою.

Це чергова спроба стимулювати до повернення сотні тисяч військових, які самовільно залишили частину. Або дезертирували; Кримінальний кодекс розрізняє ці два види правопорушення за доволі суб’єктивною ознакою — чи мав військовослужбовець намір повернутись, чи ні. В народі і те, й інше називають «СЗЧ». Водночас уряд готує посилення відповідальності за СЗЧ/дезертирство.

«Якщо людина хоче повернутись, а їй зараз кажуть, що вона за це сяде, вона точно не повернеться», — говорить нардеп В’ячеслав Медяник із «Слуги народу». Він і одинадцятеро його однопартійців подали до Верховної Ради законопроєкт № 16074 про спрощене повернення в армію для військових, які залишили місце служби. Він дозволяє прокурору під час досудового розслідування закривати справу без суду, якщо людина повернулась на службу, і не встановлює дедлайнів для повернення. Проєкт уже розглянув і рекомендував ухвалити за основу правоохоронний комітет.

Що вже пробували зробити раніше

У серпні 2024 року Верховна Рада дозволила звільняти від кримінальної відповідальності тих, хто вперше самовільно залишив місце служби, якщо вони хочуть повернутись у військо, а командир погоджується. Згодом парламент двічі поспіль відкривав «вікна» для спрощеного повернення: з 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025-го, а навесні 2025-го — ще до 30 серпня. Тільки в листопаді 2024 року повернулися близько 6 тисяч військових, а загалом за вісім місяців, за даними Державного бюро розслідувань, — понад 29 тисяч.

Фото: Діана Делюрман

У 2026 році діяла програма спрощеного повернення Міноборони для тих, чиє СЗЧ зафіксували до 12 червня. А рапорти приймали до 20 вересня. За оцінкою відомства, повернулися тисячі військових. Утім, за словами заступниці міністра оборони Любові Галан, програма не виправдала очікувань, тож її не відновлюють.

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У вересні 2025 року депутати ухвалили за основу законопроєкт № 13260, який відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ і залишає поблажку лише тим, хто повернувся до 30 серпня 2025 року й відслужив щонайменше три місяці. Цей проєкт понад рік готують до другого читання. 13 листопада прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Міноборони готує ще один законопроєкт — про посилення відповідальності за СЗЧ і ухилення від служби.

Все, що робили до того, вочевидь не дало бажаних результатів. «У нас понад триста тисяч людей у СЗЧ», — каже член правоохоронного комітету і співавтор проєкту В’ячеслав Медяник. Ці дані він отримав від Державного бюро розслідувань, яке займається справами, пов’язаними з залишенням місця служби. Частину таких справ передають поліції й СБУ.

Точної статистики щодо тих, хто повернувся, немає. Деякі військовослужбовці, повернувшись, знов залишають місце служби. Ба більше, за словами Медяника, коли військовий з власної волі повертається на службу, він все одно не може бути повноцінним військовослужбовцем, поки не закриють кримінальну справу. Через бюрократію такі судові процеси тривають місяцями.

Фото: Facebook/В'ячеслав Медяник В'ячеслав Медяник

«Військовослужбовець самовільно залишив військову частину і хоче до неї повернутися. Він приходить, а йому кажуть: „Ну, дивись, матеріальне забезпечення, зарплату і все інше ти отримаєш після того, як суд ухвалить рішення про закриття справи“. А на це все потрібен час. Суди завалені, і це може тривати рік. І що відбувається? Він перебуває у військовій частині. І нічого не отримує. Що він робить? Знову йде в СЗЧ», — розповідає Медяник.

У суспільній дискусії тему СЗЧ зазвичай пов’язують із іншими проблемами — відсутністю чітких термінів служби і демобілізації тих, хто служить уже давно. Законодавці ж розраховують розв’язати проблему СЗЧ окремо.

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Що пропонує проєкт № 16074

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Законопроєкт «про порядок звільнення від кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення, пов’язані із самовільним залишенням військової частини (СЗЧ) або місця служби в умовах воєнного стану» передбачає зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу і закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Нині частина п’ята статті 401 КК, яку парламент запровадив улітку 2024 року, дає змогу звільнити від кримінальної відповідальності людину, яка під час воєнного стану вперше вчинила СЗЧ або дезертирство. Для цього потрібні дві умови. Перша — її добровільне клопотання до слідчого, прокурора чи суду про намір повернутися до служби. Друга — письмова згода командира на продовження нею служби. Рішення про звільнення ухвалює суд за участі сторін, причому фактично повертатися до частини до цього рішення не обов’язково. Проте через величезне навантаження на суди зволікання з розглядом справи може тривати дуже довго.

Фото: Макс Левін

Проєкт 16074 пропонує виключити частину п’яту статті 401 КК — саму норму про звільнення від відповідальності за перше СЗЧ чи дезертирство. Натомість доповнити частину першу статті 284 КПК пунктом 11 — новою підставою для закриття кримінального провадження. Вона стосується людини, яка вперше дезертирувала чи самовільно залишила частину. Щоб ця підстава почала діяти, людина має добровільно повернутись до частини, де служила, або до іншої частини і продовжити службу.

На стадії досудового розслідування рішення про закриття провадження ухвалюватиме прокурор. Якщо ж буде судове провадження, — суд. Підставою для такого рішення стане письмове повідомлення командира частини. Воно має містити дату повернення, номер і дату наказу про продовження служби. Тобто замість наміру повернутися та згоди командира умовою стає факт повернення і продовження служби.

«Повертається військовослужбовець, — пояснює Медяник. — Пишуть рапорт, що він повернувся. Матеріали передають до ДБР і прокуророві, який здійснює процесуальне керівництво. І якщо за цим військовослужбовцем немає інших правопорушень (знаєте, буває, що він і набої забрав, і вогнепальну зброю), прокурор може закрити цю справу за три дні. Відразу після цього військовому нараховують грошове забезпечення, видають форму, і він може повноцінно служити».

Змінюється й порядок повернення на службу. Нині під час воєнного стану службу тих, хто пішов у СЗЧ чи дезертирував, не призупиняють — таку норму парламент ухвалив у квітні 2025 року. У проєкті частину другу статті 24 закону пропонують доповнити чотирма новими абзацами про порядок повернення та продовження служби.

Люди, чию службу призупинили через залишення місця служби (до квітня 2025 року), зможуть особисто подати рапорт про бажання повернутись на місце служби чи до іншої частини. Кінцевого строку для повернення законопроєкт не встановлює.

Не пізніше ніж за 72 години з дня прибуття військового командир частини має продовжити його службу та дію контракту, поновити виплату грошового та інші види забезпечення. З моменту продовження служби військовому поновлюються пільги та соціальні гарантії. У день продовження служби командир має письмово повідомити про це прокуратуру, органи досудового розслідування та управління Військової служби правопорядку. За час, поки служба була призупинена, грошей не платитимуть.

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Фото: pershyj.com

Олександр Дануца, член правоохоронного комітету й ще один співавтор проєкту, пояснює, для чого змінювати послідовність: «На рівні закону шлях повернення у стрій досі лежить через суд: клопотання, згода командира, ухвала, що набуває чинності, і лише тоді людина зобов’язана прибути до частини протягом 72 годин. Швидкі схеми повернення існують як тимчасові підзаконні програми. Остання, запроваджена постановою Кабміну № 767, охоплювала лише тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року, а рапорти приймали до 20 вересня. Ми пропонуємо іншу послідовність: людина повертається, командир за 72 години поновлює службу й забезпечення, і лише потім, на підставі його підтвердження, закривається справа».

Які шанси на ухвалення закону

«Цей проєкт треба вносити невідкладно, щоб ми все-таки вирішили питання СЗЧ», — каже Медяник.

Правоохоронний комітет схвалив проєкт №16074 і рекомендував ВР включити його розгляд до порядку денного. Нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський розповів LB.ua, що під час обговорення критичних зауважень до проєкту не було. «Офіс Генпрокурора висловив припущення, що технічно, процедурно було б простіше, якби справу закривав не прокурор, а слідчий ДБР. Ця пропозиція буде обговорюватися при доопрацюванні», — сказав він. В’ячеслав Медяник каже, що ця пропозиція «має право на життя», і після першого читання проєкт удосконалюватимуть разом із прокурорами, ДБР, СБУ і поліцією, залучаючи саме слідчих. «Можливо, вони зможуть закривати ці кримінальні провадження, а прокурор як вищий процесуальний керівник перевірятиме законність цих дій», — каже депутат.

За словами депутатів, Міністерство оборони й Генштаб підтримали запропоновані зміни, а командування Сухопутних військ надіслало листа з підтримкою проєкту. На думку командування, ухвалення закону дозволить оперативно вирішувати питання звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які вперше вчинили СЗЧ, і «значно прискорить процес поновлення на військовій службі» тих, кому її призупинили.

Фото: LB.ua

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Що може піти не так

Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) Апарату Верховної Ради висловило до законопроєкту низку зауважень. Перш за все, експерти стурбовані тим, що за СЗЧ/дезертирство для військових «не наставатиме жодних правових наслідків»; це, на їхню думку, вдарить по дисципліні у війську. Окремо вони згадують про офіцерів, які зможуть безкарно ходити в СЗЧ, — а мали би бути взірцем для підлеглих.

Олександр Дануца не погоджується, що закон зашкодить дисципліні. «Навпаки, бо він не закриває справу за обіцянку повернутися: підставою стає факт повернення й продовження служби, підтверджений наказом командира», — каже нардеп.

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Інше зауваження ГНЕУ стосується поширення дії механізму на військовослужбовців Служби безпеки України, Держспецзв’язку і Служби зовнішньої розвідки. Експерти вважають, що різниця є: військові Збройних сил України могли покидати місце служби, бо виснажились через бойові дії та відсутність ротацій, тоді як представники інших структур таких проблем не мають. Крім того, дозвіл повернутись до «будь-якої частини» означає, що військовослужбовець ЗСУ може, пішовши у СЗЧ, повернутись на службу в СБУ чи ГУР — так, на думку ГНЕУ, «закладаються ризики домовленостей про повернення до наперед визначеного місця служби».

Медяник заперечує: мовляв, втікають зі служби не лише в ЗСУ. Його колега Олександр Дануца звертає увагу, що повернення до іншої частини передбачає й чинна норма: «Це не новація: чинна ч. 5 ст. 401 КК уже допускає повернення „до цієї або іншої військової частини або до місця служби“, і ми цю формулу зберегли. Відомчих винятків не запроваджуємо: ГНЕУ визнає, що всі ці люди мають однаковий правовий статус». Навпаки, він вважає, що чинна норма, яка вимагає отримати заздалегідь письмову згоду командира частини, створює ґрунт для неформальних домовленостей, натомість нова система буде прозорішою.

Фото: facebook.com/oleksandr.danuca/ Олександр Дануца

Дануца визнає: «Ризик „піти з бойової частини й опинитися деінде“ є реальним: закон не має ставати способом змінити відомство. Тому до другого читання пропонуємо давати вибір місця служби лише в межах структури, де військовий проходив службу. Перехід до іншого відомства допускатимемо лише за згодою керівників обох органів».

Має зауваження ГНЕУ і до слова «вперше» щодо СЗЧ/дезертирства. У кримінальному праві людина вважається такою, що вчинила злочин уперше, навіть якщо насправді вона вже робила це, але її звільнили від відповідальності чи закрили провадження. Тож це формулювання дозволить закривати провадження щодо людини фактично необмежену кількість разів, кажуть експерти ГНЕУ.

Дануца пояснює: норма стосується першого випадку СЗЧ, і якщо людина втекла зі служби повторно, вона може повернутись, але справа на цій підставі не закривається. «Кожне повернення залишає документальний слід: наказ, підтвердження командира, повідомлення прокуратурі, слідчому і ВСП у день продовження служби. Можна перевірити, чи користувалась людина цією підставою», — пояснює нардеп. І обіцяє, що до другого читання закріплять умову: підставою можна скористатись лише раз.

Стурбувала експертів і відсутність кінцевого строку повернення з СЗЧ. На їхню думку, це дозволить людям, які зараз переховуються, залишатися в СЗЧ довго і спробувати «оформити повернення безпосередньо перед припиненням або скасуванням воєнного стану». Дануца з цим не погоджується: мовляв, за час відсутності на службі грошей військовий не заробляє, а його родина не користується пільгами, гарантіями й компенсаціями. «Жорсткий дедлайн проблеми не знімає», — каже він, наводячи як приклад програми спрощеного повернення, прив’язані до певних дат. Завдяки їм вдалося повернути до Сил оборони тисячі людей, однак більшість не повернулась. «Закон має давати постійну процедуру, а вікна й пріоритети можуть лишатися за підзаконними програмами. Якщо потрібен додатковий запобіжник, готові розглянути мінімальний строк реальної служби до закриття справи», — каже Дануца.

Хто і чому проти

Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський («Слуга народу») нагадує про перший досвід послаблення санкцій за СЗЧ у 2024 році: «Це не не призвело до зменшення кількості випадків СЗЧ. Ба більше, мало зворотний ефект — частина військовослужбовців пішла у СЗЧ з огляду на можливість не бути притягненим до кримінальної відповідальності! Тому, на мій погляд, і подальші подібні ініціативи є недоцільними».

Фото: rada.gov.ua Федір Веніславський

Його колега по комітету Олександр Федієнко («Слуга народу») у спілкуванні з LB.ua також наголосив: «Не варто послаблювати відповідальність за СЗЧ. Проти цього виступають самі військові. І вони мотивують це тим, що вони воюють».

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Членкиня оборонного комітету Ірина Фріз («Європейська солідарність») каже, що залишається «на позиції кримінальної відповідальності для СЗЧ, адже саме про це не раз ішлося в розмовах з командирами різних частин та підрозділів».

Сержант Нацгвардії Павло Кіндрук каже, що «у час, коли хлопці продовжують воювати без конкретних термінів служби, часто навіть без ротацій, бо нема ким замінити, давати якісь преференції тим, хто втомився та хоче “піти погуляти”, як мінімум несправедливо». Він додає, що якщо не існуватиме реальних запобіжників від неодноразового СЗЧ, це «взагалі свавілля».

Фото: надано автором Павло Кіндрук

«Відповідальність за СЗЧ однозначно має бути, — коментує Павло Кіндрук. — Хоча причини самоволки зрозумілі. Втома, відсутність обіцяної демобілізації й часто, м’яко кажучи, непорозуміння з комбатом і його наказами. Ось над цим треба працювати, а не міняти постійно закони під СЗЧ».