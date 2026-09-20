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Міноборони: до кінця 20 вересня діє програма спрощеного повернення військових після СЗЧ

Військові можуть обрати один із 70 підрозділів Сил оборони без проходження через батальйон резерву.

Міноборони: до кінця 20 вересня діє програма спрощеного повернення військових після СЗЧ
Фото: Міноборони

До кінця 20 вересня діє програма спрощеного повернення на військову службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це нагадали у Міноборони України.

У межах програми військові можуть обрати для подальшої служби один із 70 підрозділів Сил оборони. При цьому не потрібно проходити через батальйон резерву або звертатися до попередньої військової частини для отримання документів.

Разом із рекрутером військовослужбовець може обрати посаду з урахуванням свого досвіду та інтересів.

Після повернення на службу військовому мають оперативно відновити виплати та всі види забезпечення.

Програма поширюється на військових, у яких факт СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року.

У Міноборони наголошують, що програма завершується сьогодні, 20 вересня, тому скористатися нею можна лише до кінця дня.

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