FT: російські удари вивели з ладу три найбільші металургійні підприємства України

Російські балістичні удари на початку вересня пошкодили доменні печі трьох найбільших металургійних підприємств.

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Російські балістичні удари вивели з ладу три основні металургійні заводи України, які разом забезпечували близько 90% виробництва сталі в країні. Про це пише Financial Times.

Йдеться про два підприємства "Метінвесту" та завод АрселорМіттал у Кривому Розі. За даними FT, російські ракети пошкодили доменні печі цих підприємств.

Унаслідок атак заводи призупинили виробництво. Загалом на них працює понад 15 тисяч людей.

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Керівник офісу генерального директора Metinvest Олександр Водовіз заявив Financial Times, що російські військові знали розташування підприємств та цілеспрямовано били по ключових об'єктах.

"Вони знали все про завод, вони точно знали, куди бити", – сказав Водовіз.

Він також заявив, що через зупинку підприємств Україна фактично залишилася без сталеливарної промисловості.

За його словами, наразі невідомо, скільки часу знадобиться для відновлення виробництва. Зупинка підприємств може мати значні економічні наслідки, зокрема для податкових надходжень.

Вранці 17 вересня російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по території "Запоріжсталі" в Запоріжжі. Це вже четверта атака на комбінат за трохи більше ніж місяць.

"Запоріжсталь" повністю зупинилася після атаки 11 серпня. Тоді російський удар пошкодив основне технологічне й допоміжне обладнання, інфраструктуру та енергосистему підприємства. Загинули вісім працівників, ще 28 дістали поранення.

27 серпня комбінат знову зазнав атаки. Тоді були пошкоджені ті самі об'єкти виробництва, однак загиблих і постраждалих не було.