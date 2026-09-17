Росія вчетверте за місяць атакувала "Запоріжсталь": підприємство зазнало значних пошкоджень

Вранці 17 вересня російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по території "Запоріжсталі" в Запоріжжі. Це вже четверта атака на комбінат за трохи більше ніж місяць, повідомили у Групі "Метінвест".

Загалом із серпня по підприємству випустили 17 балістичних ракет. Унаслідок обстрілу пошкоджено промислові майданчики цехів, основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі, а також залізничну інфраструктуру та інженерні мережі.

На підприємстві обійшлося без загиблих. Один працівник дістав уламкові поранення та струс мозку. Під час ракетної атаки він не встиг дістатися до укриття. Працівники підприємства та надзвичайники деблокували його, надали першу допомогу і доправили до міського медичного закладу.

Зараз на території комбінату розбирають завали та ліквідовують наслідки удару. Після цього підприємство планує обстежити пошкоджені об'єкти й оцінити завдану шкоду.

Фото: Метінвест

Що відомо про попередні обстріли підприємства?