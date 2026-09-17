Росія вчетверте за місяць атакувала "Запоріжсталь": підприємство зазнало значних пошкоджень

Вранці 17 вересня російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по території "Запоріжсталі" в Запоріжжі. Це вже четверта атака на комбінат за трохи більше ніж місяць, повідомили у Групі "Метінвест".
Загалом із серпня по підприємству випустили 17 балістичних ракет. Унаслідок обстрілу пошкоджено промислові майданчики цехів, основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі, а також залізничну інфраструктуру та інженерні мережі.
На підприємстві обійшлося без загиблих. Один працівник дістав уламкові поранення та струс мозку. Під час ракетної атаки він не встиг дістатися до укриття. Працівники підприємства та надзвичайники деблокували його, надали першу допомогу і доправили до міського медичного закладу.
Зараз на території комбінату розбирають завали та ліквідовують наслідки удару. Після цього підприємство планує обстежити пошкоджені об'єкти й оцінити завдану шкоду.
Що відомо про попередні обстріли підприємства?
- "Запоріжсталь" повністю зупинилася після атаки 11 серпня. Тоді російський удар пошкодив основне технологічне й допоміжне обладнання, інфраструктуру та енергосистему підприємства. Загинули вісім працівників, ще 28 дістали поранення.
- 27 серпня комбінат знову зазнав атаки. Тоді були пошкоджені ті самі об'єкти виробництва, однак загиблих і постраждалих не було.
- Наступний удар стався 12 вересня. Він пошкодив доменне та сталеплавильне виробництво, енергетичні об'єкти й мережі та логістичну інфраструктуру. Тоді постраждали четверо працівників підприємства.