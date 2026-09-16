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Шмигаль: у проєкті держбюджету-2027 на підтримку енергетики передбачили майже 100 млрд грн

Найбільше коштів спрямують на захист і відновлення енергетичної інфраструктури та розвиток розподіленої генерації

Шмигаль: у проєкті держбюджету-2027 на підтримку енергетики передбачили майже 100 млрд грн
Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України
Фото: тн канал/Денис Шмигаль- віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік передбачили майже 100 млрд грн на підтримку енергетичного сектору. Пріоритетом є захист і відновлення енергетичних об’єктів після російських атак та розвиток розподіленої газової генерації.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, 60 млрд грн планують спрямувати на захист і відновлення енергетичної інфраструктури, а також розвиток розподіленої газової генерації.

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Ще 8,8 млрд грн становлять кошти міжнародних партнерів на розвиток «Укренерго», «Укрнафти» та «Укргідроенерго». Їх використають для збільшення потужностей та прискорення інтеграції України до енергетичних ринків і енергосистеми ЄС.

Понад 2,6 млрд грн передбачено на грантові проєкти для бізнесу та житлового фонду. Кошти мають спрямувати на підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки.

На утримання Чорнобильської атомної електростанції заклали 3,2 млрд грн. За словами Шмигаля, головним завданням залишається забезпечення радіаційної безпеки та підтримка станції.

Ще 2,1 млрд грн передбачили на вугільну галузь, зокрема виплату заробітних плат шахтарям.

Крім того, 700 млн грн у проєкті бюджету заклали на доплати енергетикам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Проєкт державного бюджету України на 2027 рік уже зареєстрований у Верховній Раді за №16000. Загальний обсяг витрат – з урахуванням видатків, надання кредитів та погашення боргу – уряд планує на рівні понад 8 трлн грн.

Проєкт бюджету-2027. Що пропонує уряд

  • Серед новацій проєкту бюджету – часткове відновлення Дорожнього фонду. Уряд пропонує передбачити на нього 52,8 млрд грн. Із цієї суми 34,2 млрд грн мають піти на дороги загального користування, 10,1 млрд грн – на погашення боргів, ще 8,5 млрд грн – громадам на дороги загального користування місцевого значення, а також місцеві дороги та вулиці.
  • Окремо уряд пропонує спрямовувати на закупівлю зброї та техніки для ЗСУ кошти, стягнуті у справах БЕБ, НАБУ і ДБР, гроші від активів АРМА, штрафи Держаудитслужби та Антимонопольного комітету, а також плату за дозволи на експорт зброї.
  • Ще одна пропозиція – використати 5 млрд грн залишків Фонду на випадок безробіття виключно на пенсії. У попередні роки ці кошти спрямовували, зокрема, на "кешбек" та інші програми підтримки бізнесу. Уряд також хоче самостійно визначати, на що спрямовувати кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
  • Крім того, у проєкті бюджету передбачено зобов'язання для Києва погасити борг перед державою, який виник у 2015 році. Йдеться про 332 млн грн.
  • Після представлення проєкту бюджету в парламенті народні депутати можуть подавати до нього поправки до 1 жовтня. Далі Бюджетний комітет має підготувати документ до розгляду у першому читанні. 
  • Очікується, що Верховна Рада розгляне проєкт держбюджету-2027 наприкінці жовтня.
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