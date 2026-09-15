Без світла абоненти у частині Волинської, Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

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Через російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 15 вересня зафіксували нові знеструмлення у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомило Укренерго.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять відновлювальні роботи.

Водночас споживання електроенергії знизилося. Станом на 09:30 воно було на 3,2% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. В Укренерго пояснили це меншою хмарністю, яка підвищила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Споживачів закликають перенести активне використання електроприладів на обідній час та ощадливо споживати електроенергію.