Через російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 15 вересня зафіксували нові знеструмлення у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.
Про це повідомило Укренерго.
Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять відновлювальні роботи.
Водночас споживання електроенергії знизилося. Станом на 09:30 воно було на 3,2% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. В Укренерго пояснили це меншою хмарністю, яка підвищила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Споживачів закликають перенести активне використання електроприладів на обідній час та ощадливо споживати електроенергію.