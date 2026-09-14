Станом на ранок 14 вересня у пʼяти областях України є знеструмлення через обстріли та негоду.

Як розповіли в Укренерго, росіяни продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Через несприятливі погодні умови (сильний дощ та грози) на ранок без електропостачання залишаються споживачі в Миколаївській області. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

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Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 14 вересня, станом на 09:30, воно було на 2% вищим, ніж у цей же час у п’ятницю, 11 вересня. Причиною є хмарна погода у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 13 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 6 вересня.

Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому потрібно стежити за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.