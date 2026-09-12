Держава може покривати до 40–50% втрат бізнесу.

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Україна планує створити окремий державний фінансовий резерв для компенсації бізнесу збитків, завданих російськими атаками. Йдеться про суму близько 1 млрд доларів, яку планують збільшити за рахунок міжнародних партнерів.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції YES, пише LB.ua.

Глава уряду розповів про плани держави допомагати бізнесу, який зазнає втрат через російські удари, знищення інфраструктури та проблеми з логістикою.

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За його словами, Україні потрібно готуватися до тривалої війни та вже зараз створювати умови, які дозволять бізнесу працювати у довгостроковій перспективі.

Одним із таких напрямів прем’єр назвав підземне будівництво, яке може стати частиною захисту інфраструктури, логістики та енергетики. Водночас реалізація таких проєктів може тривати роками.

"Якщо не почнемо сьогодні, то через два роки також нічого не буде", – зазначив Корецький.

Окрему увагу прем’єр приділив страхуванню бізнесу від воєнних ризиків. За його словами, класична модель War Risk Insurance не працює належним чином в умовах повномасштабної війни.

Тому уряд розглядає можливість створення окремої бюджетної програми, до якої держава планує спрямувати близько 1 млрд доларів.

Надалі ці кошти хочуть збільшити за допомогою міжнародних партнерів.

За словами Корецького, відповідний механізм передбачає залучення ресурсів через програму Міністерства фінансів та співпрацю зі Світовим банком.

Таким чином планують сформувати фінансовий резерв для покриття збитків бізнесу, спричинених російськими атаками та війною.

За словами прем’єра, держава може покривати до 40%, а максимум – 50% завданих збитків. Водночас процедура отримання компенсації має бути максимально спрощеною.

"Тут повинна бути негайна відповідь", – наголосив Корецький, пояснюючи, що традиційні страхові компанії можуть місяцями або навіть роками оцінювати ризики та збитки.

Прем’єр також наголосив на необхідності постійного діалогу з бізнесом, практичної допомоги з боку держави та швидкого реагування на нові виклики, які виникають через російську агресію.