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Україна й Італія розширюють співпрацю для підтримки малих фермерів

Італійські партнери презентували програму TERRA із бюджетом 105 млн євро.

Україна й Італія розширюють співпрацю для підтримки малих фермерів
зустріч представників Мінагрополітики з італійською делегацією
Фото: Мінагрополітики

Україна й Італія посилюють співпрацю у сфері підтримки малих фермерів і розвитку аграрної кооперації. 

Про це ішлося на зустрічі заступника міністра аграрної політики та продовольства України Дениса Башлика і спецпредставника міністра закордонних справ Італії з питань відновлення України Давіде Ла Чечіліа, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Посадовці обговорили доступ агровиробників до фінансування, а також підготовку фермерів до роботи за стандартами Євросоюзу.

Італійські партнери презентували програму TERRA із бюджетом 105 млн євро. З цієї суми 100 млн євро спрямують на фінансові інструменти для мікро- і малих підприємств, які працюють у сільській місцевості.

За словами Башлика, для України важливо створити практичну модель кооперації, яка дасть змогу малим виробникам об’єднувати ресурси та виходити на нові ринки. У разі успіху цю модель поширять на всі області.

Крім того, учасники зустрічі обговорили питання зрошення земель, розмінування сільськогосподарських територій, створення альтернативної логістики та загальної підтримки українського агросектору на шляху до вступу в ЄС.

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