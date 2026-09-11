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Розвідка Британії: Росія втратила близько 500 тисяч військових загиблими заради захоплення 2% території України

Тривала війна завдала значної шкоди також економіці Росії. 

Розвідка Британії: Росія втратила близько 500 тисяч військових загиблими заради захоплення 2% території України
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

У повномасштабній війні проти України загинули близько 500 тисяч російських військовослужбовців. Загальні втрати армії РФ, з урахуванням поранених, сягнули близько 1,5 мільйона осіб.

Про це пише Sky News з посиланням на британську розвідку.

За оцінкою британської військової розвідки, переважної більшості цих втрат російська армія зазнала з січня 2023 року. Водночас за цей період РФ змогла захопити лише близько 2% додаткової території України.

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"Я вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде та марне витрачання людського життя заради такого незначного прогресу та проти такої незаконної мети Путіна", – заявив начальник Штабу оборони Великої Британії маршал авіації Річард Найтон.

У британському командуванні також зазначають, що тривала війна завдала значної шкоди економіці Росії. Як наслідок, уповільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту та стабільно висока інфляція.

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Водночас західні посадовці наголошують, що попри величезні втрати та економічні труднощі Володимир Путін не відмовився захоплення українських земель.

Раніше британська розвідка повідомляла, що в останні місяці середньодобові втрати російських військ на фронті досягли рекордних показників від початку повномасштабного вторгнення.

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