Розвідка Британії: Росія втратила близько 500 тисяч військових загиблими заради захоплення 2% території України

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У повномасштабній війні проти України загинули близько 500 тисяч російських військовослужбовців. Загальні втрати армії РФ, з урахуванням поранених, сягнули близько 1,5 мільйона осіб.

Про це пише Sky News з посиланням на британську розвідку.

За оцінкою британської військової розвідки, переважної більшості цих втрат російська армія зазнала з січня 2023 року. Водночас за цей період РФ змогла захопити лише близько 2% додаткової території України.

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"Я вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде та марне витрачання людського життя заради такого незначного прогресу та проти такої незаконної мети Путіна", – заявив начальник Штабу оборони Великої Британії маршал авіації Річард Найтон.

У британському командуванні також зазначають, що тривала війна завдала значної шкоди економіці Росії. Як наслідок, уповільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту та стабільно висока інфляція.

Водночас західні посадовці наголошують, що попри величезні втрати та економічні труднощі Володимир Путін не відмовився захоплення українських земель.

Раніше британська розвідка повідомляла, що в останні місяці середньодобові втрати російських військ на фронті досягли рекордних показників від початку повномасштабного вторгнення.