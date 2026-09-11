Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: Російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію щодо паломників в Умані

Роспропаганда використовує фейкові фотографії згенеровані ШІ.

ЦПД: Російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію щодо паломників в Умані
Фото: ЦПД

Російська пропаганда поширює дезінформацію про паломників, які прибувають до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. РосЗМІ намагаються створити напругу між місцевими жителями та паломниками.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Підконтрольні РФ медіа масово поширюють маніпулятивні публікації про нібито "привілейоване становище" хасидів в Україні порівняно з місцевим населенням.

Для підсилення цього наративу російська пропаганда також використовує фейкові фотографії, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

У Центрі зазначають, що подібні матеріали відповідають типовим шаблонам російських психологічних операцій.

Метою інформаційної кампанії є дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, штучне розпалювання антисемітських настроїв та провокування конфліктів між місцевими жителями й паломниками.

  • В Умані похований цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму. Віряни щороку приїжджають на його могилу для святкування юдейського Нового року в вересні, який цьогоріч припадає на 11-13 вересня.
  • Чимало паломників-хасидів у попередні роки не відмовлялися від приїзду до України навіть в умовах повномасштабної війни.
  • На Черкащині ще в липні вже розпочали підготовку до прийому хасидів. Очікується, що приїдуть близько 40 000 людей. 
  • Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для спільного з українськими правоохоронцями забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies