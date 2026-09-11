ЦПД: Російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію щодо паломників в Умані

Російська пропаганда поширює дезінформацію про паломників, які прибувають до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. РосЗМІ намагаються створити напругу між місцевими жителями та паломниками.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Підконтрольні РФ медіа масово поширюють маніпулятивні публікації про нібито "привілейоване становище" хасидів в Україні порівняно з місцевим населенням.
Для підсилення цього наративу російська пропаганда також використовує фейкові фотографії, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.
У Центрі зазначають, що подібні матеріали відповідають типовим шаблонам російських психологічних операцій.
Метою інформаційної кампанії є дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, штучне розпалювання антисемітських настроїв та провокування конфліктів між місцевими жителями й паломниками.
- В Умані похований цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму. Віряни щороку приїжджають на його могилу для святкування юдейського Нового року в вересні, який цьогоріч припадає на 11-13 вересня.
- Чимало паломників-хасидів у попередні роки не відмовлялися від приїзду до України навіть в умовах повномасштабної війни.
- На Черкащині ще в липні вже розпочали підготовку до прийому хасидів. Очікується, що приїдуть близько 40 000 людей.
- Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для спільного з українськими правоохоронцями забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.