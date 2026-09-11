ЦПД: Російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію щодо паломників в Умані

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Російська пропаганда поширює дезінформацію про паломників, які прибувають до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. РосЗМІ намагаються створити напругу між місцевими жителями та паломниками.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Підконтрольні РФ медіа масово поширюють маніпулятивні публікації про нібито "привілейоване становище" хасидів в Україні порівняно з місцевим населенням.

Для підсилення цього наративу російська пропаганда також використовує фейкові фотографії, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

У Центрі зазначають, що подібні матеріали відповідають типовим шаблонам російських психологічних операцій.

Метою інформаційної кампанії є дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, штучне розпалювання антисемітських настроїв та провокування конфліктів між місцевими жителями й паломниками.