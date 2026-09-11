В аеропорту Кишинева обмежать доступ через наплив хасидських паломників

Пасажири зможуть заходити не раніше ніж за три години до вильоту.

В аеропорту Кишинева з 14 до 17 вересня обмежать доступ до термінала через збільшення пасажиропотоку, пов'язаного з транзитом хасидських паломників.

Про це повідомляє TV8.

У цей період до термінала пускатимуть лише пасажирів, працівників аеропорту та членів екіпажів. Пасажири зможуть заходити не раніше ніж за три години до вильоту за наявності документа для подорожі та підтвердження рейсу.

Рух і стоянку автобусів організують у спеціально визначених зонах. Водіїв та організаторів груп закликали дотримуватися встановлених маршрутів і вказівок працівників, щоб не блокувати під'їзди до термінала.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти статус рейсу на онлайн-табло, підготувати документи та виконувати вказівки персоналу й представників влади.

Обмеження мають тимчасовий характер і спрямовані на безпечне управління збільшеним потоком пасажирів та забезпечення роботи аеропорту.