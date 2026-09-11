Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСвіт

В аеропорту Кишинева обмежать доступ через наплив хасидських паломників

Пасажири зможуть заходити не раніше ніж за три години до вильоту.

В аеропорту Кишинева обмежать доступ через наплив хасидських паломників
Аеропорт Кишинева
Фото: TV8

В аеропорту Кишинева з 14 до 17 вересня обмежать доступ до термінала через збільшення пасажиропотоку, пов'язаного з транзитом хасидських паломників.

Про це повідомляє TV8.

У цей період до термінала пускатимуть лише пасажирів, працівників аеропорту та членів екіпажів. Пасажири зможуть заходити не раніше ніж за три години до вильоту за наявності документа для подорожі та підтвердження рейсу.

Рух і стоянку автобусів організують у спеціально визначених зонах. Водіїв та організаторів груп закликали дотримуватися встановлених маршрутів і вказівок працівників, щоб не блокувати під'їзди до термінала.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти статус рейсу на онлайн-табло, підготувати документи та виконувати вказівки персоналу й представників влади.

Обмеження мають тимчасовий характер і спрямовані на безпечне управління збільшеним потоком пасажирів та забезпечення роботи аеропорту.

  • Кишинів став основним транзитним маршрутом для десятків тисяч ультраортодоксальних євреїв, які щороку восени їдуть до Умані на паломництво до могили цадика Нахмана. 
  • Віряни щороку приїжджають на могилу засновника брацлавського хасидизму для святкування юдейського Нового року в вересні. Цьогоріч він припадає на 11-13 вересня.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies