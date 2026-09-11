Хакери проводили операції з атак на цілі військової розвідки в урядах України та Європи, а також на дипломатичні та оборонні організації та осіб, пов'язаних із зовнішньою політикою США.

Кіберактор GTG-20006, який дослідники пов'язують із російською хакерською групою Midnight Blizzard, залучив інструмент штучного інтелекту Claude Code для автоматизації кібератак на Україну та європейські країни.

Про це йдеться у звіті компанії Anthropic про використання їхнього ШІ Claude у кібератаках

Встановлено, що одним із операторів угруповання є російськомовний хакер під ніком “JackPoterz”. Його методи відповідають специфіці спецслужб РФ.

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Хакери проводили операції з атак на цілі військової розвідки в урядах України та Європи, а також на дипломатичні та оборонні організації та осіб, пов'язаних із зовнішньою політикою США.

“Ми спостерігали, як GTG-20006 працює за допомогою налаштованих робочих процесів на основі штучного інтелекту, які автоматизували значну частину їхніх операцій, від розробки, придбання інфраструктури, фішингу, збереження даних через командування та контроль, до витоку даних”, – йдеться у звіті.

Використання ШІ дозволило зловмисникам обходити традиційні системи кіберзахисту та автономно змінювати код шкідливих програм.

“Зловмисники створили АІ-процеси для дослідження й реєстрації доменів, а також налаштування хостингової інфраструктури для розсилки листів. Додаткові алгоритми відповідали за відправку повідомлень і моніторинг каналів C2 на предмет успішних зламів. Людина-оператор долучалася здебільшого для коригування навичок у Claude Code, коли робочі процеси потребували точного налаштування”, – додали дослідники.

Розслідування виявило понад 20 окремих організацій, які стали цілями хакерів на різних етапах атак. Серед них міністерства, органи оборони та розвідки, посольства, дипломатичні місії, аналітичні центри й підприємства оборонно-промислового комплексу, зосереджені в Україні та Європі, а також на Близькому Сході та в морських державних агентствах Азії. Ключовою тематикою атак були Україна, розробники військових безпілотних технологій і ланцюги їх постачання. Винятками стали урядова структура Південно-Східної Азії, що займається морськими перевезеннями та трекінгом, і державний орган у сфері технологій Північної Африки.