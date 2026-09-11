Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ГоловнаСвіт

Російські хакери залучили ШІ Claude для автоматизації атак проти України, – звіт Anthropic

Хакери проводили операції з атак на цілі військової розвідки в урядах України та Європи, а також на дипломатичні та оборонні організації та осіб, пов'язаних із зовнішньою політикою США.

Російські хакери залучили ШІ Claude для автоматизації атак проти України, – звіт Anthropic
Фото: EPA/UPG

Кіберактор GTG-20006, який дослідники пов'язують із російською хакерською групою Midnight Blizzard, залучив інструмент штучного інтелекту Claude Code для автоматизації кібератак на Україну та європейські країни.

Про це йдеться у звіті компанії Anthropic про використання їхнього ШІ Claude у кібератаках

Встановлено, що одним із операторів угруповання є російськомовний хакер під ніком “JackPoterz”. Його методи відповідають специфіці спецслужб РФ.

Реклама

Хакери проводили операції з атак на цілі військової розвідки в урядах України та Європи, а також на дипломатичні та оборонні організації та осіб, пов'язаних із зовнішньою політикою США.

“Ми спостерігали, як GTG-20006 працює за допомогою налаштованих робочих процесів на основі штучного інтелекту, які автоматизували значну частину їхніх операцій, від розробки, придбання інфраструктури, фішингу, збереження даних через командування та контроль, до витоку даних”, – йдеться у звіті.

Використання ШІ дозволило зловмисникам обходити традиційні системи кіберзахисту та автономно змінювати код шкідливих програм.

“Зловмисники створили АІ-процеси для дослідження й реєстрації доменів, а також налаштування хостингової інфраструктури для розсилки листів. Додаткові алгоритми відповідали за відправку повідомлень і моніторинг каналів C2 на предмет успішних зламів. Людина-оператор долучалася здебільшого для коригування навичок у Claude Code, коли робочі процеси потребували точного налаштування”, – додали дослідники.

Розслідування виявило понад 20 окремих організацій, які стали цілями хакерів на різних етапах атак. Серед них міністерства, органи оборони та розвідки, посольства, дипломатичні місії, аналітичні центри й підприємства оборонно-промислового комплексу, зосереджені в Україні та Європі, а також на Близькому Сході та в морських державних агентствах Азії. Ключовою тематикою атак були Україна, розробники військових безпілотних технологій і ланцюги їх постачання. Винятками стали урядова структура Південно-Східної Азії, що займається морськими перевезеннями та трекінгом, і державний орган у сфері технологій Північної Африки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies