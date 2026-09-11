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Ізраїль заявив про знищення ключових тунелей “Хезболли” на півдні Лівану

Йдеться про тунелі, побудовані угрупованням під стратегічним гірським хребтом Алі аль-Тахер за гроші Ірану.

Ізраїль заявив про знищення ключових тунелей “Хезболли” на півдні Лівану
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль зруйнував ключові тунелі, побудовані угрупованням “Хезболла”, під стратегічним гірським хребтом Алі аль-Тахер на півдні Лівану.

Про це повідомляє France24.

При цьому в цьому районі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,1.

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“Це стратегічна терористична інфраструктура, яку будували понад два десятиліття за гроші та під керівництвом Ірану”, – йдеться у спільній заяві прем’єр-міністра Беняміна Нетаньягу та міністра оборони Ісраеля Каца.

Нетаньягу та Кац зазначили, що знищення об'єкта “завершує встановлення оперативного контролю над грядою Алі аль-Тахер – як на землі, так і під нею”.

Тим часом Геологічна служба США зафіксувала в цьому районі підземний поштовх магнітудою 4,1.

Державне інформаційне агентство Лівану (NNA) повідомило про “потужний вибух”, який Ізраїль влаштував на гряді Алі аль-Тахер у районі Набатія, що “спричинило поштовхи та сильний гуркіт”.

Ізраїльська армія заявила, що інфраструктура “Хезболли” простягалася на понад 2 кілометри і містила “десятки ракет, ракет і БПЛА іранського виробництва, а також кулемети, десятки протитанкових ракет і сотні мін та вибухових пристроїв”,

У підземному комплексі також виявили командний центр “Бадр” – підрозділу, який відповідає за бойові операції “Хезболли” в цьому районі.

Військовий чиновник повідомив AFP, що деякі з бойовиків, які діяли в районі хребта, залишили його, а інші були “ліквідовані ударами з повітря та артилерійським вогнем”.

  • Минулого тижня Ізраїль оголосив, що захопив хребет Алі-аль-Тахер.
  • У березні “Хезболла” втягнула Ліван у війну, вступивши в конфлікт на боці Ірану, який підтримує угруповання.
  • Після червневого порозуміння між Іраном і США та угоди між Ліваном й Ізраїлем настало затишшя, але останнім часом удари знову посилилися.
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