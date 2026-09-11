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Віцепрезидент США Венс пояснив, звідки Трамп візьме гроші на роздачу американцям по 5 тисяч доларів

Юристи несподівано назвали обіцянку президента легальною.

Віцепрезидент США Венс пояснив, звідки Трамп візьме гроші на роздачу американцям по 5 тисяч доларів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Суму в 1,3 трильйона доларів, необхідну для реалізації обіцянки Дональда Трампа виписати кожному дорослому американцю чек на 5 тисяч доларів після перемоги на проміжних виборах, візьмуть з надходжень від митних тарифів.

Як пише BBC, таке пояснення надав на запит журналістів щодо одіозної заяви глави держави віцепрезидент Джей Ді Венс. Проте з підрахунками у Білому домі не все гаразд.

З початку 2025 року США отримали лише 475 мільярдів доларів додаткового прибутку від запроваджених Трампом тарифів. Понад 100 мільярдів довелося повернути імпортерам після того, як Верховний суд визнав підняття мит неконституційним. 

Питання викликає не лише джерело фінансування роздачі Трампа, але й узагалі законність його обіцянки. Юристи в цьому випадку не бачать відвертих ознак підкупу виборців: працює той факт, що республіканець пообіцяв 5 тисяч не тільки тим, хто проголосує за його партію, але взагалі усім виборцям. 

До того ж, Білий дім легко може довести, що ці слова треба розуміти як намір президента зменшити податки, що є типовим і цілком законним методом ведення передвиборчої кампанії. 

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