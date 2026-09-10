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У Британії судять чоловіка, який передавав РФ дані про заводи з виробництва дронів

Також він вивчав пристрої для глушіння Wi-Fi-сигналів, аби здійснити диверсію.

У Британії судять чоловіка, який передавав РФ дані про заводи з виробництва дронів
британська поліція
Фото: nottinghampost.com

У Лондоні судять Джошуа Кемміджа, якого звинувачують у передачі російській військовій розвідці даних про британські заводи з виробництва дронів.

За даними прокуратури, підозрюваний надсилав скриншоти з Google Maps із координатами п'яти об'єктів виробництва безпілотників у своєму місті та особисто проводив розвідку цих місць, пише Euronews

Крім того, він вивчав пристрої для глушіння Wi-Fi-сигналів і пропонував особисто здійснити диверсію на замовлення угруповання, пов’язаного з російським ГРУ.

Прокурори зазначають, що зловмисник співпрацював із росіянами з кінця березня до початку вересня. 

Наразі суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави, а наступне засідання у його справі відбудеться 25 вересня в центральному кримінальному суді Лондона.

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