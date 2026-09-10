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Reuters: Іран використав бартер, щоб обійти санкції та купити товарів у Китаї на мільярди доларів

Китай є головним покупцем іранської нафти, на його частку у 2025 році припадало понад 80% її експорту.

Reuters: Іран використав бартер, щоб обійти санкції та купити товарів у Китаї на мільярди доларів
Іранські нафтові платформи біля узбережжя Перської затоки
Фото: TradeArabia

Іран використав схему, подібну до бартеру, щоб обходити міжнародні санкції та купувати китайські товари за рахунок доходів від продажу нафти.

За даними джерел Reuters, іранська нафта фактично обмінюється на кредити для придбання товарів у Китаї, а за останній рік через спеціальну цільову структуру (SPV) могло пройти від 2 до 2,5 млрд доларів. 

Іран за ці кошти купує медикаменти, транспортні засоби, комунікаційне обладнання. Цей механізм також використовувався щонайменше один раз протягом минулого року у зв'язку з контрактами на постачання Ірану обладнання протиповітряної оборони вартістю мільйони доларів, повідомили джерела.

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Механізм дозволяє проводити розрахунки без прямих платежів іранських компаній китайським постачальникам через міжнародну банківську систему. Частина коштів проходить через маловідому китайську фінансову структуру ChuXin, а близько 70% доходів від іранської нафти спрямовується на інфраструктурні проєкти в Ірані.

Решта коштів надходить до SPV, звідки ними оплачують товари китайських компаній. Китай є головним покупцем іранської нафти, на його частку у 2025 році припадало понад 80% її експорту – приблизно 1,4 млн барелів на добу. 

Пекін таким чином зберігає доступ до дешевої іранської нафти, водночас намагаючись захистити свої банки та компанії від американських санкцій. 

Схема діє щонайменше з 2021 року, коли її спочатку використовували для постачання Ірану ліків і вакцин проти COVID-19. Reuters не зміг незалежно підтвердити конкретні угоди щодо військових поставок, а також не знайшов офіційних реєстрацій ChuXin у Китаї. 

Китайське МЗС заявило, що не обізнане з описаною схемою, але наголосило на своєму неприйнятті односторонніх санкцій.

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