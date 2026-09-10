Влада країни-агресора досі не встановила тип обладнання та працівників, які будуть ним користуватись.

Уряд Росії розширив перелік оснащення для працівників пошти, додавши до нього засоби протидії безпілотникам. Відповідну постанову підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України,

Водночас російська влада не визначила конкретні типи обладнання та не встановила чіткий перелік працівників, які зможуть його використовувати. У розвідці зазначають, що раніше цивільна поштова служба мала переважно базові засоби індивідуального захисту, тоді як службова зброя була передбачена для інкасаторів.

У СЗР вважають, що таким чином російська влада розширює практику залучення цивільних структур до протидії безпілотникам. Право використовувати відповідні засоби, за даними розвідки, уже намагаються надати приватним охоронним підприємствам, службам безпеки державних корпорацій та інкасаторам "Сбербанку".