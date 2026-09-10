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У Росії працівників пошти планують забезпечити засобами протидії дронам, – СЗР

Влада країни-агресора досі не встановила тип обладнання та працівників, які будуть ним користуватись.

У Росії працівників пошти планують забезпечити засобами протидії дронам, – СЗР
Працівників пошти у Росії хочуть долучити до збивання дронів
Фото: СЗРУ

Уряд Росії розширив перелік оснащення для працівників пошти, додавши до нього засоби протидії безпілотникам. Відповідну постанову підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, 

Водночас російська влада не визначила конкретні типи обладнання та не встановила чіткий перелік працівників, які зможуть його використовувати. У розвідці зазначають, що раніше цивільна поштова служба мала переважно базові засоби індивідуального захисту, тоді як службова зброя була передбачена для інкасаторів.

У СЗР вважають, що таким чином російська влада розширює практику залучення цивільних структур до протидії безпілотникам. Право використовувати відповідні засоби, за даними розвідки, уже намагаються надати приватним охоронним підприємствам, службам безпеки державних корпорацій та інкасаторам "Сбербанку".

  • Російський великий бізнес, тим часом, вимагає розширити можливості захисту підприємств, зокрема дозволити використання великокаліберного озброєння, лазерів та залучення резервістів.
  • У першому півріччі 2026 року російський комерційний сектор збільшив закупівлі засобів протидії дронам у 6,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2025-го – до $5,32 млн, або 441,3 млн рублів.
  • Найбільший попит мають стаціонарні та портативні детектори й пеленгатори дронів, системи оповіщення, а також обладнання для глушіння каналів управління, передачі даних і супутникової навігації. 
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