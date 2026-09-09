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Єврокомісар Кубілюс закликав країни ЄС об'єднатися довкола створення європейського аналога Starlink

Головним пріоритетом Брюсселя залишається запуск супутникової системи IRIS².

Єврокомісар Кубілюс закликав країни ЄС об'єднатися довкола створення європейського аналога Starlink
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Країнам Євросоюзу варто відмовитися від розробки власних оборонних проєктів у космосі на користь спільної програми «Європейський космічний щит». 

З таким закликом виступив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на саміті в Парижі, передає «Радіо Свобода».

Головним пріоритетом Брюсселя залишається запуск супутникової системи IRIS², яка має стати незалежною європейською альтернативою мережі Starlink. Але реалізація задуму опинилася під загрозою через ініціативу Берліна. 

Німеччина вирішила спрямувати 35 млрд євро у власний військово-космічний сектор. Цей бюджет у понад два рази перевищує загальноєвропейські інвестиції в проєкт IRIS², які становлять 15 млрд євро.

Німецька програма охоплює значно ширший спектр завдань, зокрема ведення розвідки, моніторинг ситуації на орбіті й захист стратегічних комунікацій. Натомість Кубілюс наполягає, що справжній суверенітет Європа здобуде лише за умови повної узгодженості дій та інтеграції технологій усіх учасників блоку. 

Перше угруповання супутників IRIS² планували вивести на орбіту у 2029 році. Паризька зустріч мала закласти фундамент для нової космічної стратегії континенту, проте захід відбувся без ключових осіб. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц в останній момент скасував поїздку через щільний розклад, а провідні представники галузі зі США, включно з компанією SpaceX, проігнорували захід.

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