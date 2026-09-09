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Суд ЄС виніс рішення проти бельгійських ультраправих через використання стилю IKEA

Європейський суд підтримав позов проти партії “Фламандський інтерес”, заявивши, що використання візуальних елементів у стилі Ikea може зашкодити репутації компанії.

Суд ЄС виніс рішення проти бельгійських ультраправих через використання стилю IKEA
Голова бельгійської ультраправої партії "Фламандський інтерес" Том Ван Грікен
Фото: EPA/UPG

Вищий суд Європейського Союзу виніс рішення на користь компанії Ikea у справі проти бельгійської ультраправої та ультранаціоналістичної партії “Фламандський інтерес” (Vlaams Belang).

Про це повідомляє DW.

Популярний шведський бренд може заборонити бельгійській партії використовувати свої фірмові ілюстрації. У 2022 році “Фламандський інтерес” запустив “План Ikea” – ініціативу щодо реформування міграційного законодавства країни.

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План містив зображення, схожі на інструкції зі складання меблів Ikea. Компанія подала позов у 2023 році, звинувативши ультраправу партію у незаконному використанні її бренду.

“Власник торгової марки з репутацією може заборонити використання цієї марки політичною партією, якщо остання не довела, що її свобода вираження поглядів має перевагу над правами та інтересами цього власника”, – йдеться у заяві суду Європейського Союзу.

У партії переконували, що кампанія захищена правом на свободу вираження поглядів. 

Однак Суд ЄС визнав цей аргумент недостатнім, постановивши, що використання бренду Ikea може зашкодити репутації компанії. Судді закликали бельгійський суд винести остаточне рішення у справі з урахуванням цієї постанови.

Додамо, окрім антимігрантської позиції, “Фламандський інтерес” також виступає за незалежність Фландрії – північного нідерландомовного регіону Бельгії. Попри значні успіхи партії на виборах 2024 року, інші політичні сили відмовляються з нею співпрацювати.

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