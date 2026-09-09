Трамп запровадив заборону на імпорт з Канади та 50% мита для низки товарів

США заборонять імпорт канадських молочних продуктів, мотоциклів та алкоголю. Про це повідомили у Білому домі, пише DW.

Заборона на імпорт має набути чинності 29 вересня.

Також Трамп розпорядився з 15 вересня запровадити 50-відсоткове мито на додаткові канадські товари, зокрема матраци, моторні човни та гольф-кари.

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Канада в понеділок обклала митом до 50% американські товари на суму близько 20 мільярдів доларів. Це стало реакцією на рішення Вашингтона у серпні ввести 50-відсоткові мита на окремий канадський імпорт.

Білий дім заявив, що заборона на алкоголь частково була введена у відповідь на бойкоти американського алкоголю у канадських провінціях. Там вилучили багато американських вин та спиртних напоїв з полиць магазинів на тлі широкомасштабного ігнорування товарів зі Сполучених Штатів.

Також Трамп доручив Управлінню загальних служб США виключити канадські товари з довгострокових державних контрактів, доки Оттава не відновить “повну та чесну взаємність” для американських фермерів і компаній.

Президент США також пригрозив заблокувати у країні продаж літаків канадської компанії “Bombardier” – якщо їх не вироблятимуть у Сполучених Штатах.