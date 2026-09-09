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Ескалація на Близькому Сході: хусити обстріляли південь Саудівської Аравії

Масштабна атака загострила і так напружену ситуацію у регіоні.

Ескалація на Близькому Сході: хусити обстріляли південь Саудівської Аравії
Хусити
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити здійснили одну з найбільших атак на Саудівську Аравію упродовж війни на Близькому Сході, обстрілявши авіабазу та нафтові об'єкти на півдні країни, зокрем поблизу міст Абсі, Наджран та Джизан.

Як пише Reuters, терористи використали безпілотники та балістичні ракети. За даними саудівської влади, постраждали понад 70 людей, серед поранених є жінки та діти.

Хусити заявили, що розпочали бомбити Саудівську Аравію у відповідь на нібито обстріл єменської території. В цей же час американські війська в Ормузькій протоці, схоже, відновили удари по морській інфраструктурі Ірану після дводенної перерви.

На тлі нового витку протистояння ціни на нафту знову стрімко пішли вгору, а вартість бареля перевищила 100 доларів США. 

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