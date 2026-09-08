Британія, Франція та Канада забороняють імпорт із ізраїльських поселень

У вівторок Велика Британія, Франція та Канада оголосили про заходи, спрямовані на блокування імпорту товарів з ізраїльських поселень на окупованому Західному березі. Група західних країн оголосила, що може вдатися до подальших кроків для захисту рішення про створення двох держав на тлі зростання занепокоєння через розширення поселень і насильство на цій території.

Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що Лондон «має діяти, щоб протистояти розширенню поселень», яке, за його словами, ставить під загрозу життєздатність палестинської держави.

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Опубліковане у вівторок розслідування Reuters встановило, що уряд Ізраїлю фінансує деяких найбільш радикальних поселенців на Західному березі, які використовують незаконні фермерські поселення для витіснення палестинців.

Франція, яка також запроваджує заборону на товари із Західного берега, пояснила своє рішення «шаленими темпами розширення» поселень та «спалахом насильства» на цій території.

З огляду на невеликий обсяг експорту з поселень торговельні заборони мають переважно символічний характер і не завдадуть істотної шкоди ширшим двостороннім торговельним потокам. Водночас вони є частиною масштабніших зусиль із посилення підтримки рішення про створення двох держав — саме тоді, коли Ізраїль у вівторок оголосив про плани побудувати 1000 нових будинків на Західному березі.

До Великої Британії, Франції та Канади приєдналися міністри закордонних справ ще 10 країн, зокрема Данії, Норвегії, Польщі, Іспанії та Швеції. У спільній заяві вони підтвердили підтримку переговорного врегулювання на основі створення двох держав.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич закликав вислати британського посла з Ізраїлю, тоді як міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що попросив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу закрити британське консульство у Східному Єрусалимі, акредитоване при Палестинській адміністрації на Західному березі. Обидва ізраїльські міністри перебувають під санкціями Великої Британії.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог тим часом звинуватив Велику Британію у втручанні в майбутні вибори в Ізраїлі, які мають відбутися наприкінці жовтня.

Основною причиною нещодавнього занепокоєння став проєкт ізраїльського поселення E1 на Західному березі неподалік Єрусалима. Його реалізація перекрила б частину території, на яку палестинці претендують для створення в майбутньому незалежної держави. Організація Об'єднаних Націй, палестинці та більшість країн світу вважають поселення незаконними відповідно до міжнародного права. Ізраїль із цим не погоджується.

Основною продукцією поселень на Західному березі є сільськогосподарські товари, зокрема фініки, цитрусові, трави та вино. Вони становлять лише крихітну частку загального експорту Ізраїлю.

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Нові правила набудуть чинності протягом шести-дев'яти місяців. Водночас негайно запроваджуються санкції проти низки радикальних поселенців, які «підтримували акти насильства».

Крім того Велика Британія запровадить санкції проти фінансової установи «Аль-Кард аль-Хасан», якою керує «Хезболла», а також відновить економічні санкції проти Ірану відповідно до заходів ЄС та США.

Відносини між Ізраїлем та Великою Британією останніми роками дедалі більше загострюються. Лондон критикує дії Ізраїлю в Газі, розширення поселень на Західному березі та зростання кількості нападів поселенців на палестинців.

У 2025 році Велика Британія разом з іншими країнами визнала палестинську державу як спосіб сприяти реалізації рішення про створення двох держав. Ще в червні вона запровадила санкції щодо осіб і мереж, пов'язаних із насильством поселенців на Західному березі.