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Німеччина передасть Україні ракети PAC-2 для Patriot із власних запасів

Також ФРН також наростить постачання ракет класу "повітря-повітря".

Німеччина передасть Україні ракети PAC-2 для Patriot із власних запасів
глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина передасть Україні додаткові ракети-перехоплювачі PAC-2 до систем протиповітряної оборони Patriot безпосередньо зі складів Бундесверу. 

Про це під час засідання «Рамштайн» повідомив очільник німецького Міноборони Борис Пісторіус, передає The Guardian.

За словами німецького міністра, це рішення ухвалили для термінового задоволення потреб українського війська.

Крім ракет для комплексів Patriot, Німеччина також наростить постачання ракет класу "повітря-повітря". Окрім цього, Берлін продовжить системно передавати Україні безпілотники і далекобійні боєприпаси.

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