Аргентина висуне кримінальні звинувачення проти ізраїльських енергетиків через діяльність на Фолклендських островах

Міністр закордонних справ Пабло Кірно подасть кримінальну скаргу проти кількох дочірніх компаній та партнерів “Navitas Petroleum”, що працюють на цій території.

Уряд Аргентини висуне кримінальні звинувачення проти ізраїльської енергетичної компанії “Navitas Petroleum” та її керівників за діяльність на Фолклендських островах.

Про це пише The Guardian.

Перед цим президент Аргентини Хав'єр Мілей пообіцяв запровадити санкції проти нафтових компаній, що здійснюють буріння на Британській заморській території, посиливши претензії Буеноса-Айреса на суверенітет над цими островами.

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Згідно із заявою президента, міністр закордонних справ Пабло Кірно подасть кримінальну скаргу проти кількох дочірніх компаній та партнерів “Navitas”, що працюють на цій території, а також їхніх корпоративних директорів.

Урядовці стверджують, що компанії порушили законодавство Аргентини, отримавши від Великої Британії ліцензії на розвідку та видобуток нафти й газу в Північно-Фолклендському басейні.

Минулого тижня Мілей окремо згадав морський нафтовий проєкт “Sea Lion”, оголосивши про заходи проти компаній, залучених до видобутку нафти та газу на Фолклендах. Санкції можуть поширитися на акціонерів, директорів і постачальників. Родовище “Sea Lion” розробляє компанія “Navitas Petroleum”, чиї акції торгуються на біржі в Тель-Авіві і якій належить 65% акцій проєкту.

Гідеон Тадмор – провідна фігура в енергетичному секторі Ізраїлю та голова ради директорів компанії, володіє близько 9% її акцій.

Минулого тижня Мілей у телезверненні заявив, що у світі дмуть “вітри змін”, сприятливі для претензій Аргентини на Фолклендські острови.

Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати Сполучене Королівство у випадку нового воєнного конфлікту з Аргентиною щодо суверенітету над островами.

Лідер Reform UK Найджел Фарадж у разі обрання британським прем’єр-міністром начебто готовий задіяти збройні сили для захисту Фолклендських островів у випадку нового конфлікту з Аргентиною.

Фолкленди залишаються британською заморською територією. У 1982 році Аргентина вторглася на острови, що призвело до 74-денної війни з Великою Британією. Британські війська зрештою відновили контроль над архіпелагом. Позиція Лондона спирається також на волю мешканців островів. На референдумі 2013 року 1513 із 1517 виборців підтримали збереження статусу Фолклендів як британської заморської території.