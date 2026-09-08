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Британський праворадикальний політик Фарадж планує візит в Україну, - Politico

У партії сподіваються, що візит розвіє його репутацію симпатика Росії.

Британський праворадикальний політик Фарадж планує візит в Україну, - Politico
Лідер партії Reform UK Найджел Фарадж
Фото: EPA/UPG

Лідер партії британських правопопулістів "Reform UK" Найджел Фарадж планує візит в Україну. 

Про це повідомляє Politico

Джерела видання розповіли, що між партією та українськими топ-посадовцями відбулися обговорення щодо можливого візиту Фараджа в Україну.

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При цьому опоненти політика нагадують йому його висловлювання 2014 року про те, що він "захоплювався" російським президентом Путіним як "політичним діячем". Потім, через 10 років, в розпал парламентських виборів, він заявив, що саме Захід "спровокував" російське вторгнення в Україну.

Опитування, проведене організацією "More in Common" минулого року, свідчить, що хоча всі групи виборців у Великій Британії переважно підтримують Україну, лише 26% вважають, що Фарадж поділяє цю позицію. Приблизно 21% вважає, що він більше симпатизує Росії. У партії сподіваються, що візит до України зможе хоча б частково розвіяти це враження, пише видання.

Посольство України у Великій Британії не коментувало можливий візит політика. 

Нагадаємо, що минулого року  Фарадж підтримав збиття російських літаків у повітряному просторі країн НАТО і назвав Путіна "дуже поганим хлопцем".

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