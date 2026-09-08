На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами: є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами: є загиблі і постраждалі (оновлено)
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
ГоловнаСвіт

Аварія вантажного літака Amazon у Маямі: слідчі вилучили бортові самописці

У Національній раді з безпеки на транспорті заявили, що ще зарано робити висновки про причини катастрофи.

Аварія вантажного літака Amazon у Маямі: слідчі вилучили бортові самописці
Вантажний літак Amazon розбився в аеропорту Маямі
Фото: EPA/UPG

Слідчі вилучили бортові самописці з вантажного літака Amazon, який потрапив в аварію в Міжнародному аеропорту Маямі, повідомляє BBC.

Унаслідок аварії п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали серйозні поранення. Boeing 767-300, що експлуатується авіакомпанією 21 Air, вилетів за межі злітно-посадкової смуги під час спроби посадки у неділю.

Літак зіткнувся з двома транспортними засобами – фургоном для прибирання, в якому перебувало сім осіб, та авто “Toyota” з трьома пасажирами.

Реклама

Очільниця Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) Дженніфер Гоменді заявила, що ще зарано робити висновки про причини катастрофи. Слідство все ще перебуває на “стадії встановлення фактів”.

За словами Гоменді, на борту літака було два члени екіпажу. Літак прибув із Сан-Хуана у Пуерто-Рико, це був третій рейс за день.

Літак врізався в навігаційні засоби та обладнання після виїзду за межі злітно-посадкової смуги, а потім у білий фургон “Ford” клінінгової компанії. Потім він літак крізь огорожу периметра та зіткнувся з “Toyota Corolla”, зупинившись приблизно за 394 метри від злітно-посадкової смуги.

Бортовий самописець та голосовий самописець у кабіні пілотів вилучили та відправили до штаб-квартири NTSB для аналізу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies