Аварія вантажного літака Amazon у Маямі: слідчі вилучили бортові самописці

У Національній раді з безпеки на транспорті заявили, що ще зарано робити висновки про причини катастрофи.

Слідчі вилучили бортові самописці з вантажного літака Amazon, який потрапив в аварію в Міжнародному аеропорту Маямі, повідомляє BBC.

Унаслідок аварії п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали серйозні поранення. Boeing 767-300, що експлуатується авіакомпанією 21 Air, вилетів за межі злітно-посадкової смуги під час спроби посадки у неділю.

Літак зіткнувся з двома транспортними засобами – фургоном для прибирання, в якому перебувало сім осіб, та авто “Toyota” з трьома пасажирами.

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Очільниця Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) Дженніфер Гоменді заявила, що ще зарано робити висновки про причини катастрофи. Слідство все ще перебуває на “стадії встановлення фактів”.

За словами Гоменді, на борту літака було два члени екіпажу. Літак прибув із Сан-Хуана у Пуерто-Рико, це був третій рейс за день.

Літак врізався в навігаційні засоби та обладнання після виїзду за межі злітно-посадкової смуги, а потім у білий фургон “Ford” клінінгової компанії. Потім він літак крізь огорожу периметра та зіткнувся з “Toyota Corolla”, зупинившись приблизно за 394 метри від злітно-посадкової смуги.

Бортовий самописець та голосовий самописець у кабіні пілотів вилучили та відправили до штаб-квартири NTSB для аналізу.